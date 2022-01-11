https://tr.sputniknews.com/20220111/akom-istanbulda-etkili-olmasi-beklenen-kar-ile-ilgili-uyardi-butun-birimler-724-duzenine-gececek-1052626401.html

AKOM, İstanbul'da etkili olması beklenen kar ile ilgili uyardı: Bütün birimler 7/24 düzenine geçecek

AKOM, İstanbul'da etkili olması beklenen kar ile ilgili uyardı: Bütün birimler 7/24 düzenine geçecek

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul’da çarşamba gününden itibaren etkisini sürdürecek olan kar yağışı öncesi AKOM tarafından ek tedbirler alındı... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T16:47+0300

2022-01-11T16:47+0300

2022-01-11T16:47+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, çarşamba günü itibarıyla düşeceğini ve yarın sabah saatlerinde İstanbul’da karla karışık yağmurun etkili olacağını duyurdu. Yağışın, günün ilerleyen saatlerinde, özellikle şehrin yüksek noktalarında, kara dönüşeceği de açıklandı. Bu açıklamaların ardından AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) Müdürü Serkan Tütüncü, kar yağışı öncesinde ve esnasında yapılacak çalışmalardan bahsetti.Kış dönemi başlamadan önce aksiyon planlarını ve toplantılarını gerçekleştirdiklerini aktaran AKOM Genel Müdürü Serkan Tütüncü "Şu anda da yapılan uyarılar doğrultusunda bütün birimlerimiz 7/24 esasında vardiya düzenine geçecek ve aksiyonlarımızı, sahada yürütülen çalışmalarımızın koordinasyonunu merkezimiz üzerinden gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 400 km'lik yol ağımızda 7 binin üzerinde personel, bin 500'ün üzerinde araç ve iş makinasıyla sahada gelen Meteoroloji parametrelerini de takip edeceğiz" dedi.Yönlendirme ve Çalışmaların AKOM üzerinden gerçekleştirileceğini belirten Tütüncü, "Çekici kurtarıcılarımız özel noktalarda, arterlerde ve kritik noktalarda bekleyecek. Kritik noktalara tuz kutularımızı yerleştirdik. Aynı zamanda uç noktalarda köy muhtarlarımıza aparatlı traktörlerimiz teslim edildi. Onlar da çalışmalarını sahada gerçekleştirecekler" şeklinde konuştu.Hali hazırda çalışmaların devam edeceğini söyleyen Tütüncü, "Kış sezonu öncesinde hazırlıklarımızı tamamlama babında evsiz vatandaşlarımız için tesislerimizi devreye soktuk. Olumsuz hava koşullarında trafikte kalan vatandaşlarımıza ya da herhangi bir olumsuzluk yaşanan noktalara mobil büfelerimizi hızlı bir şekilde sevk edeceğiz. Sokak hayvanlarımız için şehrimizin en uç noktasına kadar farklı farklı yerlerde mama dağıtımlarımız, bakım ve tedavi hizmetlerimiz de bu süreçte devam edecek." ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220110/meteoroloji-uyardi-istanbul-ve-ankaraya-kar-geliyor-1052564135.html

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