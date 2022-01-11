https://tr.sputniknews.com/20220111/alevlerden-kacip-balkona-siginan-kopegi-itfaiye-kurtardi-1052621361.html

Alevlerden kaçıp balkona sığınan köpeği itfaiye kurtardı

Alevlerden kaçıp balkona sığınan köpeği itfaiye kurtardı

Çin’in Guangşi Zhuang Özerk Bölgesi’nde bir binada alevlerin arasında kalarak balkona sığınan köpeği itfaiye ekibi kurtardı. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T14:39+0300

2022-01-11T14:39+0300

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çin

köpek

yangın

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Çin’in Guangşi Zhuang Özerk Bölgesi’nde Nanning kentinde bir binanın 26. katındaki dairede yangın çıktı. Ev sahiplerinin olmadığı dairede alevlerin arasında mahsur kalan köpek, balkonun önündeki alana sığındı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa bir süre sonra söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından daireye çıkan bir itfaiye eri köpeği kurtardı. Hafif yanıkları olan köpeğin sahibine teslim edildiği durumunun iyi olduğu belirtildi.

çin

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çin, köpek, yangın