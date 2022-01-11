https://tr.sputniknews.com/20220111/arastirma-gemilere-tutunan-canlilar-antarktikanin-ekosistemini-tehdit-edebilir--1052625364.html

Araştırma: Gemilere tutunan canlılar, Antarktika'nın ekosistemini tehdit edebilir

Araştırma: Gemilere tutunan canlılar, Antarktika'nın ekosistemini tehdit edebilir

Yeni bir araştırma balıkçılık, turizm ve araştırma gemilerinin, Antarktika'nın el değmemiş deniz ekosistemini tehdit edebileceğini ortaya koydu. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T16:22+0300

2022-01-11T16:22+0300

2022-01-11T16:22+0300

antarktika

iklim değişikliği

cambridge üniversitesi

araştırma

ekosistem

liman

gemi

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Cambridge Üniversitesi ile İngiliz Antarktika Araştırma Enstitüsü'nün yürüttüğü çalışmada, Antarktika sularına giren gemilerin küresel hareketlerinin izi sürüldü. Çalışmada dünya çapında 1500 limandan gelen gemilerin Antarktika'yı ziyaret ettiği tespit edilirken gemilerin gövdesine tutunabilen ve Antarktika yolculuğundan sağ çıkabilen herhangi bir deniz canlısı türünün, bölgenin el değmemiş ekosistemini tehdit edebileceği saptandı. Cambridge Üniversitesi'nden Baş Araştırmacı Arlie McCarthy, yaptığı açıklamada, bu gemilerin dünyanın her yerini dolaştığına işaret ederek Antarktika'ya ait olmayan bu türlerin 'bir ekosistemi tamamen değiştirebileceğini' vurguladı. Bu canlı türlerinin, Antarktika'da yeni yaşam alanları yaratabileceğini de belirten McCarthy, gemilerin Antarktika'nın kırılgan yaşam alanlarını bozabilecek türler getirmesini engellemek için daha sıkı önlemlere ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Araştırmanın sonuçları, PNAS dergisinde yayımlandı.

antarktika

cambridge üniversitesi

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antarktika, iklim değişikliği, cambridge üniversitesi, araştırma, ekosistem, liman, gemi