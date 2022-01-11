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Araştırma: Halkın yüzde 80’den fazlası 'Çocuğumu cemaat ve tarikatların yurtlarına vermem' diyor
23:03 11.01.2022 (güncellendi: 23:13 11.01.2022)
© AAYurt odası
© AA
MetroPOLL Araştırma’nın yayımladığı verilere göre her 10 kişiden sekizi “Çocuğumu cemaat ve tarikat yurtlarına asla vermem” dedi.
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara, Pazartesi gecesi bir video çekerek hayatına son verdi. Kara, cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve yaşadığı gelecek kaygısından dolayı hayatına son verdiğini ifade etti.
MetroPOLL Araştırma’nın Kurucusu Özer Sencar, sosyal medya hesabından MetroPOLL Türkiye’nin nabzı Ekim 2021 araştırmasının sonuçlarını yayımladı.
Buna göre ankete katılanların yüzde 80'inden fazlası 'çocuğunu cemaat ve tarikat yurtlarına vermek isteyeceğini’ belirtirken yüzde 7’lik diğer kısım “Vermek istemem ama çaresizsem veririm” dedi.
MetroPOLL Araştırma’nın Kurucusu Özer Sencar, sosyal medya hesabından MetroPOLL Türkiye’nin nabzı Ekim 2021 araştırmasının sonuçlarını yayımladı.
Buna göre ankete katılanların yüzde 80'inden fazlası 'çocuğunu cemaat ve tarikat yurtlarına vermek isteyeceğini’ belirtirken yüzde 7’lik diğer kısım “Vermek istemem ama çaresizsem veririm” dedi.
Halkımızın %80’den fazlası çocuğunu cemaat ve tarikatların yurtlarına vermem diyor. %7’si ise çaresiz kalırsam verebilirim diyor. pic.twitter.com/WMjiDEhd18— Ozer Sencar (@ozersencar1) January 11, 2022
CHP, İYİ Parti, HDP ve MHP seçmenlerinde çocuğunu söz konusu yurtlara göndermek isteyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 5’in aşağısında kalırken AK Parti seçmeninde bu oran yüzde 11.3 olarak kaydedildi.
“Çaresizsem veririm” diyenlerde yüzde 9’la en fazla İYİ Parti seçmeni kaydedilirken ‘asla vermeyeceğini’ yüzde 94.7’yle en fazla Saadet Partisi seçmeni söyledi.
“Çaresizsem veririm” diyenlerde yüzde 9’la en fazla İYİ Parti seçmeni kaydedilirken ‘asla vermeyeceğini’ yüzde 94.7’yle en fazla Saadet Partisi seçmeni söyledi.