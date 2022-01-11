Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220111/arastirma-halkin-yuzde-80den-fazlasi-cocugumu-cemaat-ve-tarikatlarin-yurtlarina-vermem-diyor-1052639171.html
Araştırma: Halkın yüzde 80’den fazlası 'Çocuğumu cemaat ve tarikatların yurtlarına vermem' diyor
Araştırma: Halkın yüzde 80’den fazlası 'Çocuğumu cemaat ve tarikatların yurtlarına vermem' diyor
MetroPOLL Araştırma’nın yayımladığı verilere göre her 10 kişiden sekizi “Çocuğumu cemaat ve tarikat yurtlarına asla vermem” dedi. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T23:03+0300
2022-01-11T23:13+0300
türkiye
ak parti
chp
hdp
saadet partisi
yurt
cemaat
metropoll araştırma şirketi
iyi parti
enes kara
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1052639146_0:40:751:462_1920x0_80_0_0_706212f96b9ffb3c172868519c72cc5e.jpg
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara, Pazartesi gecesi bir video çekerek hayatına son verdi. Kara, cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve yaşadığı gelecek kaygısından dolayı hayatına son verdiğini ifade etti.MetroPOLL Araştırma’nın Kurucusu Özer Sencar, sosyal medya hesabından MetroPOLL Türkiye’nin nabzı Ekim 2021 araştırmasının sonuçlarını yayımladı.Buna göre ankete katılanların yüzde 80'inden fazlası 'çocuğunu cemaat ve tarikat yurtlarına vermek isteyeceğini’ belirtirken yüzde 7’lik diğer kısım “Vermek istemem ama çaresizsem veririm” dedi.CHP, İYİ Parti, HDP ve MHP seçmenlerinde çocuğunu söz konusu yurtlara göndermek isteyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 5’in aşağısında kalırken AK Parti seçmeninde bu oran yüzde 11.3 olarak kaydedildi.“Çaresizsem veririm” diyenlerde yüzde 9’la en fazla İYİ Parti seçmeni kaydedilirken ‘asla vermeyeceğini’ yüzde 94.7’yle en fazla Saadet Partisi seçmeni söyledi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1052639146_41:0:708:500_1920x0_80_0_0_37a2e2cc3755e443e4cb79dd297745e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, chp, hdp, saadet partisi, yurt, cemaat, metropoll araştırma şirketi, iyi parti, enes kara

Araştırma: Halkın yüzde 80’den fazlası 'Çocuğumu cemaat ve tarikatların yurtlarına vermem' diyor

23:03 11.01.2022 (güncellendi: 23:13 11.01.2022)
© AAYurt odası
Yurt odası - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© AA
Abone ol
MetroPOLL Araştırma’nın yayımladığı verilere göre her 10 kişiden sekizi “Çocuğumu cemaat ve tarikat yurtlarına asla vermem” dedi.
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara, Pazartesi gecesi bir video çekerek hayatına son verdi. Kara, cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve yaşadığı gelecek kaygısından dolayı hayatına son verdiğini ifade etti.

MetroPOLL Araştırma’nın Kurucusu Özer Sencar, sosyal medya hesabından MetroPOLL Türkiye’nin nabzı Ekim 2021 araştırmasının sonuçlarını yayımladı.

Buna göre ankete katılanların yüzde 80'inden fazlası 'çocuğunu cemaat ve tarikat yurtlarına vermek isteyeceğini’ belirtirken yüzde 7’lik diğer kısım “Vermek istemem ama çaresizsem veririm” dedi.
CHP, İYİ Parti, HDP ve MHP seçmenlerinde çocuğunu söz konusu yurtlara göndermek isteyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 5’in aşağısında kalırken AK Parti seçmeninde bu oran yüzde 11.3 olarak kaydedildi.

Çaresizsem veririm” diyenlerde yüzde 9’la en fazla İYİ Parti seçmeni kaydedilirken ‘asla vermeyeceğini’ yüzde 94.7’yle en fazla Saadet Partisi seçmeni söyledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:235 ilde eğitime kar engeli
00:23Satmak istediği 500 bin liralık altını kuyumcuda çalındı
00:21Aeroflot, Kazakistan'ın üç şehrine uçuşları yeniden başlatıyor
00:15Dağdan kopan kaya parçaları 3 katlı evi yıktı
00:10İtalya'da en yüksek günlük koronavirüs vaka sayısı
00:04BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi
00:04Getir, n11'e ortak oldu
00:04Saddam’ı yargılayan Kürt hakim Rızgar Emin, Irak Cumhurbaşkanlığı'na aday oldu
DünSpor Toto Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi
DünHindistan, süpersonik BrahMos seyir füzesinin deniz varyantını test etti
DünNuland: Rusya, NATO için tehdit oluşturmayı tercih etmediği sürece NATO da tehdit arz etmeyecek
DünFransa'da koronavirüs vaka sayısında yeni rekor
DünAlmanya Dışişleri Bakanı Baerbock: AB'nin Rusya ile müzakereler öncesindeki ortak tutumu çok önemli
DünKazakistan lideri Tokayev'den bazı istihbarat yöneticilerine 'göreve ihanet' suçlaması
DünMoskova’da şöförsüz taksiler şubatta faaliyete girecek
DünKırtasiyeci: 1.5 ay önce bir top kağıdı 15 liraya alıyorduk, şimdi 62 liraya alıyoruz
DünFed Başkanı Powell: Faiz oranlarını zaman içinde daha fazla artırmak zorunda kalırsak artırırız
DünGaziosmanpaşa'da bir kadın silahla vuruldu
DünKremlin: KGAÖ barış misyonunun süresini belirlemek, Kazakistan’ın öncelik hakkıdır
DünAraştırma: Halkın yüzde 80’den fazlası 'Çocuğumu cemaat ve tarikatların yurtlarına vermem' diyor