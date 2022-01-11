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Arda Turan'dan Fatih Terim'e veda paylaşımı: 'Sizin gölgeniz bize yeter'
Arda Turan'dan Fatih Terim'e veda paylaşımı: 'Sizin gölgeniz bize yeter'
Dün Galatasaray'la olan sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılan Fatih Terim'e takımın kaptanlarından Arda Turan sosyal medya hesabı üzerinden "Sizin... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T01:35+0300
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spor
arda turan
galatasaray
fatih terim
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Galatasaray Kaptan Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Teknik Direktör Fatih Terim'e veda etti.Arda Turan yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:"Ne yazacağımı bilemiyorum çünkü bize ayrılık yok. Biliyorum ki, Fatih Terim hayatınızda ise her zaman daha özelsinizdir, daha mutlusunuzdur.Siz bana en zor zamanlarımda, beni hiç yargılamadan sarıldınız, bana uzanan el oldunuz, evladınızı kucaklar gibi sarıldınız, beni hatalarımla kabul ettiniz, hep ayağa kaldırdınız.Hayatıma ilk dokunduğunuz 1999 yılından bu yana sizinle yaşadığım her an, her hatıra benim için unutulmaz. Siz bana iyi futbolculuk kadar insanlığı, babalığı, dostluğu, arkadaşlığı, liderliği de öğrettiniz.Galatasaray’ın altyapısı, geleceği, sorunları, mutluluğuydu her günkü konuşmalarımız, hayallerimizdi neredeyse tüm sohbetlerimizin ana konusu. Her zaman dediğiniz gibi; önce Allah’a, sonra da Galatasaray’a borçluyuz her şeyimizi, hayatımızı, hayallerimizi…Galatasaray, bizim hayatımızda hep kazanmaktan daha öte anlam ifade etti…Hocam,Sizin gölgeniz bize yeter.Merak etmeyin; bizim görmediğimiz, bakmayı aklımızdan geçirmediğimiz Florya’daki çiçeklere, ağaçlara, duvarlara, banklara, altyapıdaki soyunma odalarına, çocuklarımızın mutfağına, uyuyacaklara yataklara Fatih Terim’in Galatasaraylılığı gibi sahip çıkacağız.Bize hiç unutturmadığınız gibi, biz Galatasaraylıyız, kulübümüze, değerlerimize daima çalışacağız, öğütlerinizi asla aklımızdan çıkarmayacağız, hep hatırlayacağız.Galatasaray’a adadığınız koca bir ömür için çok teşekkür ederim, hocam.Sizin evladınız olmaktan hep gurur duyacağım.Sizi çok seviyorum."
https://tr.sputniknews.com/20220110/rasim-ozan-kutahyali-iddia-ediyorum-fatih-terim-bir-kez-daha-donecektir-1052597221.html
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arda turan, galatasaray, fatih terim

Arda Turan'dan Fatih Terim'e veda paylaşımı: 'Sizin gölgeniz bize yeter'

01:35 11.01.2022 (güncellendi: 01:36 11.01.2022)
© AAFutbolcu Arda Turan ve Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim
Futbolcu Arda Turan ve Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© AA
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Dün Galatasaray'la olan sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılan Fatih Terim'e takımın kaptanlarından Arda Turan sosyal medya hesabı üzerinden "Sizin gölgeniz bize yeter" sözleriyle veda etti.
Galatasaray Kaptan Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Teknik Direktör Fatih Terim'e veda etti.
Arda Turan yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:
"Ne yazacağımı bilemiyorum çünkü bize ayrılık yok. Biliyorum ki, Fatih Terim hayatınızda ise her zaman daha özelsinizdir, daha mutlusunuzdur.

Siz bana en zor zamanlarımda, beni hiç yargılamadan sarıldınız, bana uzanan el oldunuz, evladınızı kucaklar gibi sarıldınız, beni hatalarımla kabul ettiniz, hep ayağa kaldırdınız.

Hayatıma ilk dokunduğunuz 1999 yılından bu yana sizinle yaşadığım her an, her hatıra benim için unutulmaz. Siz bana iyi futbolculuk kadar insanlığı, babalığı, dostluğu, arkadaşlığı, liderliği de öğrettiniz.

Galatasaray’ın altyapısı, geleceği, sorunları, mutluluğuydu her günkü konuşmalarımız, hayallerimizdi neredeyse tüm sohbetlerimizin ana konusu. Her zaman dediğiniz gibi; önce Allah’a, sonra da Galatasaray’a borçluyuz her şeyimizi, hayatımızı, hayallerimizi…

Galatasaray, bizim hayatımızda hep kazanmaktan daha öte anlam ifade etti…

Hocam,

Sizin gölgeniz bize yeter.

Merak etmeyin; bizim görmediğimiz, bakmayı aklımızdan geçirmediğimiz Florya’daki çiçeklere, ağaçlara, duvarlara, banklara, altyapıdaki soyunma odalarına, çocuklarımızın mutfağına, uyuyacaklara yataklara Fatih Terim’in Galatasaraylılığı gibi sahip çıkacağız.

Bize hiç unutturmadığınız gibi, biz Galatasaraylıyız, kulübümüze, değerlerimize daima çalışacağız, öğütlerinizi asla aklımızdan çıkarmayacağız, hep hatırlayacağız.

Galatasaray’a adadığınız koca bir ömür için çok teşekkür ederim, hocam.

Sizin evladınız olmaktan hep gurur duyacağım.

Sizi çok seviyorum."
Rasim Ozan Kütahyalı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
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