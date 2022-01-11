Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı: Hedefimiz dünyada ilk 500 üniversiteden biri olmak

"Bundan sonraki süreçte tüm birimlerimizle yürütmekte olduğumuz kültürel dönüşüm çalışmalarımız her zamankinden daha yüksek kararlılıkla devam edecek ve tüm kaynaklarımız harekete geçirilecektir. Üniversitenin belirlediği hedef, Türk yükseköğretiminde ilk beş, dünya sıralamalarında ise ilk 500 üniversite arasına girmek. Üniversitemiz bu anlamda 2016 yılından itibaren büyük ve cesur adımlar atarak, politikalarını oluşturmuş ve kararlılıkla uygulamaya başlamıştır. Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesini sistematik olarak uygulamış ve önemli çıktılar elde etmeye başlamıştır."