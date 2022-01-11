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https://tr.sputniknews.com/20220111/avrupa-parlamentosu-baskani-sassoli-hayatini-kaybetti-1052604151.html
Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli hayatını kaybetti
Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli hayatını kaybetti
Bir süredir hastanede tedavi gören Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli hayatını kaybetti. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T07:36+0300
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dünya
ap
vefat
david sassoli
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Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 65 yaşındaki Başkanı David Sassoli, İtalya'nın Aviano kentinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Haberi, Sözcüsü Roberto Cuillo duyurdu. Cuillo, bağışıklık sistemi düzgün bir şekilde çalışmayan Sassoli'nin 26 Aralık tarihinde hastaneye yatırıldığını açıklamıştı.AP Başkanı, eylülde zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılmış, uzun süre AP'nin oturumlarına başkanlık edememiş ve AB zirveleri gibi üst düzey toplantılara da katılmamıştı.Sassoli, 17-20 Ocak'ta Strazburg'daki oturumda yapılacak AP başkanlık seçiminde yeniden adaylığını koymamıştı.
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ap, vefat, david sassoli

Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli hayatını kaybetti

07:36 11.01.2022 (güncellendi: 07:37 11.01.2022)
© REUTERS / JOHANNA GERONYeni AP Başkanı David Sassoli, katıldığı ilk AB liderler zirvesinde basın toplantısı düzenlerken
Yeni AP Başkanı David Sassoli, katıldığı ilk AB liderler zirvesinde basın toplantısı düzenlerken - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / JOHANNA GERON
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Bir süredir hastanede tedavi gören Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli hayatını kaybetti.
Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 65 yaşındaki Başkanı David Sassoli, İtalya'nın Aviano kentinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Haberi, Sözcüsü Roberto Cuillo duyurdu.
Cuillo, bağışıklık sistemi düzgün bir şekilde çalışmayan Sassoli'nin 26 Aralık tarihinde hastaneye yatırıldığını açıklamıştı.
AP Başkanı, eylülde zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılmış, uzun süre AP'nin oturumlarına başkanlık edememiş ve AB zirveleri gibi üst düzey toplantılara da katılmamıştı.
Sassoli, 17-20 Ocak'ta Strazburg'daki oturumda yapılacak AP başkanlık seçiminde yeniden adaylığını koymamıştı.
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