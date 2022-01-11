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Avusturya’da günlük Kovid-19 vaka sayıları yeniden 10 binin üzerinde
Avusturya’da günlük Kovid-19 vaka sayıları yeniden 10 binin üzerinde
Avusturya’da yılbaşı öncesinde uygulanan kapanma nedeniyle 2 binin altına gerileyen günlük Kovid-19 vaka sayıları yeniden 10 binin üzerine çıktı. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T15:00+0300
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koronavirüs
avusturya
noel
kapanma
koronavirüs
omicron
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Avusturya'da hızlı şekilde yayılan Omicron varyantı nedeniyle dışarıda maske kullanma zorunluluğu gibi yeni önlemler yürürlüğe girmesine rağmen vakalardaki artış sürdü. Son 24 saatte 11 bin 516 yeni vaka görülürken toplam vaka sayısı 1 milyon 361 bin 741’e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17 artarak 13 bin 872’ye yükseldi. Kapalı alanlara girişlerde aşı ve hastalığı geçirmiş olma koşulunun daha sıkı bir şekilde kontrol edilmeye başlandığı ülkede, artan vakaların yoğun bakım hasta sayılarına ciddi etkisinin olmadığı görülüyor. Yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip Avusturya’da Noel öncesinde 600'ün üzerine çıkan yoğun bakım hasta sayısı 256 olarak açıklandı.
https://tr.sputniknews.com/20211224/avusturya-asi-kurulu-herkese-dorduncu-dozu-tavsiye-etmek-icin-elde-yeterli-veri-yok-1052091853.html
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avusturya, noel, kapanma, koronavirüs, omicron

Avusturya’da günlük Kovid-19 vaka sayıları yeniden 10 binin üzerinde

15:00 11.01.2022 (güncellendi: 15:04 11.01.2022)
© REUTERS / LEONHARD FOEGERAvusturya- Koronavirüs
Avusturya- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / LEONHARD FOEGER
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Avusturya’da yılbaşı öncesinde uygulanan kapanma nedeniyle 2 binin altına gerileyen günlük Kovid-19 vaka sayıları yeniden 10 binin üzerine çıktı.
Avusturya'da hızlı şekilde yayılan Omicron varyantı nedeniyle dışarıda maske kullanma zorunluluğu gibi yeni önlemler yürürlüğe girmesine rağmen vakalardaki artış sürdü.
Son 24 saatte 11 bin 516 yeni vaka görülürken toplam vaka sayısı 1 milyon 361 bin 741’e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17 artarak 13 bin 872’ye yükseldi.
Kapalı alanlara girişlerde aşı ve hastalığı geçirmiş olma koşulunun daha sıkı bir şekilde kontrol edilmeye başlandığı ülkede, artan vakaların yoğun bakım hasta sayılarına ciddi etkisinin olmadığı görülüyor.
Yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip Avusturya’da Noel öncesinde 600'ün üzerine çıkan yoğun bakım hasta sayısı 256 olarak açıklandı.
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