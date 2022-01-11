https://tr.sputniknews.com/20220111/aydinda-koylulerden-siyanurle-altin-aramaya-itiraz-zeytinimiz-incirimiz-kurursa-biz-ne-yapariz-1052636821.html

Aydın'da köylülerden siyanürle altın aramaya itiraz: Zeytinimiz, incirimiz kurursa biz ne yaparız?

Aydın'da köylülerden siyanürle altın aramaya itiraz: Zeytinimiz, incirimiz kurursa biz ne yaparız?

Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Dağyeniköy'de MTA'nın siyanürle altın arama çalışması yöre halkının tepkisini çekerken, köylülerden Ayşe Ustam, "Zeytin ve... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T21:56+0300

2022-01-11T21:56+0300

2022-01-11T21:56+0300

akşam postasi

aydın

altın

köy

siyanür

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mta

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Aydın’da köylülerin siyanürlü altın itirazı: Zeytinimiz incirimiz kurursa biz ne yaparız? Gitsinler dağda altın arasınlar Aydın’da köylülerin siyanürlü altın itirazı: Zeytinimiz incirimiz kurursa biz ne yaparız? Gitsinler dağda altın arasınlar

Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Dağyeniköy'de Maden Teknik Arama (MTA) tarafından siyanürle altın aramak üzere etüt çalışması yapılmasına yöre halkı ve çevreciler tepki gösterdi.61 yaşındaki köylülerden Ayşe Ustam, RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na konuk oldu.Ustam, "Bizler Dağyeni köyünde oturuyoruz sondajın yapıldığı yerlerde bahçelerimiz zeytin ve incir ağaçlarımız var. Zeytin ve incirimiz kurursa yok olursa, sularımız zehirlenirse biz ne yaparız?" ifadelerini kulllandı.'Bütün köy sonuna kadar mücadele edecek'Ustam, şöyle devam etti: "Jandarma bize, 'Size zarar vermek istemiyoruz buradan çekilin' dedi. 'Çekilin' dediği yer bizim toprağımız. İncir ve zeytinden bizim karnımız doyuyor bizim başka hiçbir umudumuz yok. O topraklar bize atalarımızdan yadigar. Yeri geliyor biz torunlarımızı bırakıp tarlalara gidiyoruz. Hiçbir zaman burada altın aramalarına izin vermeyeceğiz, bütün köy sonuna kadar mücadele edecek. Bütün insanlardan destek istiyoruz. Çalışma şuan için durdu. Makinelerini alsınlar, köyümüzden gitsinler."'Bizi rahat bıraksınlar'"Devletimiz bize yardım etsin, çok tedirgin olduk" diyen Ustam, şunları kaydetti:"İnsanların olmadığı yaşamadığı yerlerde, mesela dağlarda altın arasınlar. Bizim başka hiçbir gelirimiz yok. Biz bu topraklarda doğduk, bu topraklarda ölmek istiyoruz. Bizim yaşadığımız yer burası. Kurulan sondajlar içme suyumuza 5 metre yakınlıkta. Buraya gelen yetkililer bile, 'Nasıl olur da bunu buraya kuruyorlar' dedi. Bizi rahat bıraksınlar."

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2022

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