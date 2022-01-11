https://tr.sputniknews.com/20220111/bahceli-turkiyenin-oncelikli-sorunu-bolucu-terordur-1052608841.html

Bahçeli: HDP’yi Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir saniye bile görmeye tahammül edemiyoruz

Bahçeli: HDP’yi Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir saniye bile görmeye tahammül edemiyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, hakkında fezleke hazırlanan HDP'li vekil Semra Güzel'e... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T10:53+0300

2022-01-11T10:53+0300

2022-01-11T11:54+0300

politika

devlet bahçeli

kazakistan

hdp

kemal kılıçdaroğlu

ibb

türk tabipleri birliği (ttb)

terör

koronavirüs

turkovac

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MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin öncelikli sorununun terör olduğunu belirterek, "Terör örgütüne eleman devşiren, sözde kürdistan propagandasıyla sabrımızı kemiren HDP'yi Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir saniye bile görmeye tahammül edemiyoruz" ifadelerini kullandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da yüklenen Bahçeli, "Bize Saray'ın sözcüsü diyen Kılıçdaroğlu, Kandil'in teşrifatçısı, Kandil'in termikçisi, Kandil'in tedarikçisidir" diye konuştu. Kazakistan'da yaşananları "Kılıfı demokrasi olan iç isyan ve karışıklıklar tahrik edilmektedir" diye nitelendiren Bahçeli, Türkiye'de de aynı şeylerin denenmek istendiğini söyledi. Bahçeli ayrıca, Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) kapatılması gerektiğini savunarak, "Turkovac aşısının olmadığını iddia eden bu örgüt, Omicron varyantı kadar tehlikelidir" dedi. Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:* Türkiye'nin öncelikli sorunu bölücü terördür. * Türk milleti terörizmin hain planlarına, terör örgütlerinin kanlı saldırılarına baş eğmeyecek ve diz çökmeyecektir.* Biz TBMM'de terörist istemiyoruz. Terör örgütüne eleman devşiren, sözde kürdistan propagandasıyla sabrımızı kemiren HDP'yi Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir saniye bile görmeye tahammül edemiyoruz. Hiç bir HDP'linin çıkıp terör saldırısını kınadığını gördünüz mü? * Terör sevdalıları meclis koridorundadır, dokunulmazlığı derhal kaldırılmalıdır.* HDP’yi küstürmemek için kırk dereden su taşıyanlar, PKK’yı incitmemek için suya sabuna dokunmadan kaçınanlar samimiyet fukarası, millet ve milliyet muhalifleridir.* Ey zillet partileri çekinmeyin; yürekliyseniz itiraf edin, 'PKK bomba tuzakladı ve sonra da patlattı' derseniz sadece adam olursunuz. 'Kılıçdaroğlu, Kandil'in tedarikçisidir'* Kılıçdaroğlu'na bakarsanız, Suriye'ye barış getireceğiz yalanını dinlersiniz. CHP genel başkanı, İBB'de terörle ilişkili olanların işe alınmasıyla ilgili teştigte örevli olan müfettişlere aleş püskürüyor. Çünkü korkuya kapılıyor. * Bize 'Saray'ın sözcüsü' diyen Kılıçdaroğlu, Kandil'in teşrifatçısı, Kandil'in termikçisi, Kandil'in tedarikçisidir. Kılıçdaroğlu, yalanı avuç avuç içiriyorsun da yeri geldiğinde bir damla gerçeği yutmaya cesaret edemiyorsun. * Irak ve Suriye tezkeresine hayır diyen Kılıçdaroğlu mu terörle mücadeleyi destekliyor? Kılıçdaroğlu milletimizi kandırmaya ne haklar cüret edebiliyor.* Soruyorum, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanmış DİAYDER iddianamesinde Kılıçdaroğlu'nun adı geçiyor mu, geçmiyor mu? Bu zat terör aparatı DİAYDER'in bölücü mensuplarıyla toplantı yaptı mı, yapmadı mı? Saklanma Kılıçdaroğlu, adamsan bu soruların cevabını ver.* Terör bitecek, bölücülük bataklığı kurutulacaktır. Türkiye terörün belin kırıp başını ezdikten sonra ekonomik olarak sıçrayacak, milli birlik alanında güç katacaktır. * MHP'yi Kürt düşmanı göstermeye gayret eden sicili lekeli şerefsizlere diyorum ki, bizim Kürt kökenli kardeşlerimize duyduğumuz muhabbet ve hürmet, sizin tahayyül ve tasavvur sınırlarınızın alamayacağı kadar derindir, köklüdür. Bu ülke benim diyen herkes özbeöz kardeşimizdir. * Türkiye’nin 2023 yılına bölücü terörün başını kaldıramayacak ölçüde yere sererek gireceğinden, bu belanın tamamıyla hayatımızdan sökülüp atacağından en küçük kuşku duymuyorum.'Kazakistan'da bugün yapılan yarın Türkiye'de denenmek istenecektir'* Bize göre, Kazakistan'daki kanlı gösteriler mağdur kitlelerin hak arayışı değildir. Kılıfı demokrasi olan iç isyan ve karışıklıklar tahrik edilmektedir. * Bize kalırsa Kazakistan'daki yasa dışı gösterilerde FETÖ parmağını araştırmak elzemdir. * Kazakistan'da bugün yapılan yarın Türkiye'de denenmek istenecektir. * Kemal Derviş'in yetiştirmeleri CHP'de köşe başlarını tutmuştur. Dün hedef Bülent Ecevit'ti, bugün Recep Tayyip Erdoğan'dır. İsimler değişse de oyun hep aynı oyundur. 57. hükümet gitti gitmesine ama cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesi gitmeyecek, demokrasi düşmanlarının sayın cumhurbaşkanımızı göndermeye gücü asla yetmeyecektir. * Devleti hedef alan sokak hareketlerine canımızla kanımızla direnmesini de çok iyi biliriz. * Kazakistan'la dayanışma içinde olduğumuzu ilan ediyoruz. Yalnız değiller. 'TTB, Omicron varyantı kadar tehlikelidir'* Turkovac aşısının faz-1, faz-2, faz-3 çalışmalarını olmadığını söyleyen bu örgüt tıpkı koronavirüsün Omicron varyantı gibidir. Ne zaman kapatılacaktır? * TTB, virüs kadar tehlike saçmaktadır. TTB adında 'Türk' olsa da Türk düşmanlarının adeta çatısı ve beşiğidir. Tıbbın yüz karasıdır.

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devlet bahçeli, kazakistan, hdp, kemal kılıçdaroğlu, ibb, türk tabipleri birliği (ttb), terör, koronavirüs, turkovac