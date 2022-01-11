https://tr.sputniknews.com/20220111/bakan-akar-sinirlarimizin-otesindeki-bu-saldirilar-tahammul-sinirimizi-zorlar-hale-gelmistir-1052613921.html

Bakan Akar: Sınırlarımızın ötesindeki bu saldırılar tahammül sınırımızı zorlar hale gelmiştir

Bakan Akar: Sınırlarımızın ötesindeki bu saldırılar tahammül sınırımızı zorlar hale gelmiştir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Sınırlarımızın ötesinde planlı yapılan bu saldırılar tahammül sınırımızı zorlar hale gelmiştir. Cezalandırma... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T12:47+0300

2022-01-11T12:47+0300

2022-01-11T13:00+0300

politika

hulusi akar

operasyon

milli savunma bakanlığı

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Akar, AA muhabirinin Akçakale’de 3 askerin hayatını kaybetmesi sonucu başlatılan operasyonlarla ilgili sorusunu, "Şehitlerimizin kanları yerde bırakılmadı, bırakılmayacak. PKK/YPG hedeflerini güçlü şekilde vurduk, bundan sonra da vurmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar 22 terörist etkisiz hale getirildi. Bu sayının daha da artacağını değerlendiriyoruz" şeklinde yanıtladı.Akar şöyle devam etti:

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hulusi akar, operasyon, milli savunma bakanlığı