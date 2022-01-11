https://tr.sputniknews.com/20220111/bakan-pakdemirli-27-maddelik-iklim-degisikligi-ve-tarim-raporunu-acikladi-1052619121.html

Bakan Pakdemirli, 27 maddelik 'İklim Değişikliği ve Tarım' raporunu açıkladı

Bakan Pakdemirli, 27 maddelik 'İklim Değişikliği ve Tarım' raporunu açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülke genelinde yapılan 'İklim değişikliği ve Tarım' konulu çalıştayların sonuçlarının toplandığı 27 maddelik 'İklim... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T14:02+0300

2022-01-11T14:02+0300

2022-01-11T14:02+0300

türkiye

çevre

ak parti

küresel ısınma

su

açıklama

paket

rapor

bekir pakdemirli

tarım ve orman bakanlığı

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Bakan Pakdemirli, ülke genelinde yapılan 'İklim Değişikliği ve Tarım' konulu çalıştayların değerlendirme toplantısına katıldı. Pakdemirli, çalıştayı başarıyla tamamladıklarını, bugün sonuç raporunu ve bildirgesini kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.'Su stresi̇ çeken ülkeler grubundayız'Son yıllarda Türkiye'nin de içinde olduğu Akdeniz havzasında, iklim değişikliğinin artan etkilerine daha sık şahit olunduğunu söyleyen Pakdemirli, "Diğer taraftan, su stresi çeken ülkeler grubundayız. Suyumuzun dörtte üçüncünden fazlasını tarım kullanıyor. Nüfus artışı ve iklim değişikliğiyle birlikte 2040 yılında kişi başına düşen su miktarımızda yüzde 17 azalış bekleniyor. Üstelik 2050 yılındaki nüfusun gıda ihtiyacını karşılamak için bugünkünden yüzde 60 daha fazla üretmek, bu üretim için de yüzde 15 daha fazla su kullanmak zorundayız. Kısacası; Türkiye olarak iklim değişikliğiyle mücadelede diğer ülkelerden daha hızlı hareket etmeli, daha etkin politikalar üretmeli ve tedbirlerimizi vakit kaybetmeksizin hayata geçirmeliyiz" dedi.'Yol hari̇tamızı ortaya koyduk'Pakdemirli, iklim değişikliğiyle mücadelenin devam ettiğini belirterek "Bu çalıştaylarda diğerlerinden farklı bir yol izleyerek, çalıştay süreci devam ederken öne çıkan bazı konularda tedbirlerimizi de hiç vakit kaybetmeksizin devreye aldık. Avrupa'da ilk defa benim talimatımla Gelir Koruma Sigortası'nı ülkemizde başlattık. Sadece üretimi değil; üretici gelirini de garanti altına alan, tarım sigortacılığın en üst sekmendi olan bu sistemi, bu yıl Konya'nın üç ilçesinde buğday ürününde uygulayacağız. İnşallah 2023 yılından itibaren de tüm Türkiye’de yaygınlaştıracağız" diye konuştu.'İkli̇m dostu tarımsal destekleme modeli̇ne geçi̇lecek'Pakdemirli, 27 maddelik 'İklim Değişikliği ve Tarım Değerlendirme Raporu'nu oluşturduklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

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çevre, ak parti, küresel ısınma, su, açıklama, paket, rapor, bekir pakdemirli, tarım ve orman bakanlığı, iklim