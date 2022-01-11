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https://tr.sputniknews.com/20220111/bakan-yaniktan-ped-fiyati-aciklamasi-calisma-yapabiliriz-1052608985.html
Bakan Yanık’tan ‘ped fiyatı’ açıklaması: Çalışma yapabiliriz
Bakan Yanık’tan ‘ped fiyatı’ açıklaması: Çalışma yapabiliriz
Ankara’da gazetecilerle kahvaltıda buluşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, kadın hijyen ürünlerine yapılan zamlar ile ilgili "Çalışma... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T10:59+0300
2022-01-11T11:22+0300
ekonomi
türkiye
ped
ekonomi
fiyat
derya yanık
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a kadın hijyen ürünlerine yapılan zamlar soruldu. Bakan Yanık bu konuda bir çalışma başlayabileceklerini söyledi. Bakan Yanık "Kadın hijyen ürünlerinin yanı sıra bize hasta bezi, çocuk beziyle ilgili talepler de geliyor. Bugüne kadar bununla ilgili bir çalışma yapılmadı. Ama bir çalışma yapabiliriz. KDV düştüğünde maalesef bunu ürünlere yansıtılmıyor. Ama bunun dışında bir üst sınır gibi başlıkları çalışabiliriz" dedi.'Doğalgaz yardımı Mart ayında'Bakan Yanık ayrıca doğalgaz yardımlarına ilişkin de bilgi verdi ve "Doğalgaz yardımı için başvurular Şubat ayında, ödemeler Mart ayında yapılacak" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211228/bakan-yanik-sagladigimiz-komur-yardimi-kadar-dogalgaz-yardimi-yapacagiz--1052204440.html
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türkiye, ped, ekonomi, fiyat, derya yanık

Bakan Yanık’tan ‘ped fiyatı’ açıklaması: Çalışma yapabiliriz

10:59 11.01.2022 (güncellendi: 11:22 11.01.2022)
© AAAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© AA
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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Ankara’da gazetecilerle kahvaltıda buluşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, kadın hijyen ürünlerine yapılan zamlar ile ilgili "Çalışma yapabiliriz" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a kadın hijyen ürünlerine yapılan zamlar soruldu. Bakan Yanık bu konuda bir çalışma başlayabileceklerini söyledi. Bakan Yanık "Kadın hijyen ürünlerinin yanı sıra bize hasta bezi, çocuk beziyle ilgili talepler de geliyor. Bugüne kadar bununla ilgili bir çalışma yapılmadı. Ama bir çalışma yapabiliriz. KDV düştüğünde maalesef bunu ürünlere yansıtılmıyor. Ama bunun dışında bir üst sınır gibi başlıkları çalışabiliriz" dedi.

'Doğalgaz yardımı Mart ayında'

Bakan Yanık ayrıca doğalgaz yardımlarına ilişkin de bilgi verdi ve "Doğalgaz yardımı için başvurular Şubat ayında, ödemeler Mart ayında yapılacak" dedi.
Derya Yanık - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
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Bakan Yanık: Sağladığımız kömür yardımı kadar doğalgaz yardımı yapacağız
28 Aralık 2021, 23:15
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