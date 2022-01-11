https://tr.sputniknews.com/20220111/bakan-yaniktan-ped-fiyati-aciklamasi-calisma-yapabiliriz-1052608985.html

Bakan Yanık’tan ‘ped fiyatı’ açıklaması: Çalışma yapabiliriz

Bakan Yanık’tan ‘ped fiyatı’ açıklaması: Çalışma yapabiliriz

Ankara’da gazetecilerle kahvaltıda buluşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, kadın hijyen ürünlerine yapılan zamlar ile ilgili "Çalışma... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T10:59+0300

2022-01-11T10:59+0300

2022-01-11T11:22+0300

ekonomi

türkiye

ped

ekonomi

fiyat

derya yanık

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a kadın hijyen ürünlerine yapılan zamlar soruldu. Bakan Yanık bu konuda bir çalışma başlayabileceklerini söyledi. Bakan Yanık "Kadın hijyen ürünlerinin yanı sıra bize hasta bezi, çocuk beziyle ilgili talepler de geliyor. Bugüne kadar bununla ilgili bir çalışma yapılmadı. Ama bir çalışma yapabiliriz. KDV düştüğünde maalesef bunu ürünlere yansıtılmıyor. Ama bunun dışında bir üst sınır gibi başlıkları çalışabiliriz" dedi.'Doğalgaz yardımı Mart ayında'Bakan Yanık ayrıca doğalgaz yardımlarına ilişkin de bilgi verdi ve "Doğalgaz yardımı için başvurular Şubat ayında, ödemeler Mart ayında yapılacak" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211228/bakan-yanik-sagladigimiz-komur-yardimi-kadar-dogalgaz-yardimi-yapacagiz--1052204440.html

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2022

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türkiye, ped, ekonomi, fiyat, derya yanık