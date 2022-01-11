https://tr.sputniknews.com/20220111/baris-ataya-saldiri-davasinda-4-saniga-hapis-cezasi-1052625705.html
Barış Atay'a saldırı davasında 4 sanığa hapis cezası
Barış Atay'a saldırı davasında 4 sanığa hapis cezası
İstanbul Kadıköy'de geçen yıl Ağustos ayında Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'na saldırdıkları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan biri 2... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T16:27+0300
2022-01-11T16:27+0300
2022-01-11T16:28+0300
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saldırı
kadıköy
barış atay
dava
hakaret
türkiye işçi partisi (tip)
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Kadıköy'de, 31 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'ın saldırıya uğramasına ilişkin tutuksuz 5 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki Barış Atay'ın avukatları ile tutuksuz sanıkların avukatları katıldı.Takibe aldılarSözcü'den Sevim Begüm Yavuz'un haberine göre, davayı karara bağlayan mahkeme hakimi, Dalga sokak üzerinde yürüdükleri sırada aynı mekanda bulunan sanık Ömürcan Polat’ın içeride oldukları süre içinde Barış Atay'ı tanıyıp, politik tutum ve tavrını benimsemediği için diğer sanıklar Hasan Çağrı Çalışkan, Çağlar Baş ve İnan Emekçi ile takibe geçtiklerini belirtti.'Şerefsiz, vatan haini' diyerek saldırdılarMahkeme hakimi, sanıkların bir topluluk halinde Barış Atay'ın arkasından yaklaştığı, sanıklardan Ömürcan Polat’ın 'şerefsiz, vatan haini' diyerek Atay'a arkadan vurup sarstığı, Barış Atay'ın arkasını dönmesi üzerine Osman Avşar dışındaki diğer sanıkların hep birlikte tekme ve yumruklarla vurarak yere düşürdükleri, yerde de vurmaya devam ettiklerini tutanağa geçirdi.4 sanığa hapis cezasıMahkeme, sanıklar Ömürcan Polat, Hasan Çağrı Çalışkan, Çağlar Baş ve İnan Ekmekçi'yi, Barış Atay'a yönelik 'kamu görevlisine görevinden ötürü kasten yaralama' suçunu işledikleri gerekçesiyle 9'ar ay hapis cezasına çarptırdı.Sanık Ömürcan Polat’ın Barış Atay'a karşı 'kamu görevlisine hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle de 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, sanık Osman Avşar’ın ise üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatine karar verdi.
https://tr.sputniknews.com/20210526/erkan-bas-soylu-talimati-verdi-sedat-pekerin-kadikoydeki-adamlari-baris-ataya-saldirdi-1044586106.html
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saldırı, kadıköy, barış atay, dava, hakaret, türkiye işçi partisi (tip)
Barış Atay'a saldırı davasında 4 sanığa hapis cezası
16:27 11.01.2022 (güncellendi: 16:28 11.01.2022)
İstanbul Kadıköy'de geçen yıl Ağustos ayında Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'na saldırdıkları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan biri 2 suçtan toplamda 1 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılırken, bir sanık hakkında ise beraat kararı verildi. 3 sanık ise 9’ar ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kadıköy'de, 31 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'ın saldırıya uğramasına ilişkin tutuksuz 5 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki Barış Atay'ın avukatları ile tutuksuz sanıkların avukatları katıldı.
Takibe aldılar
Sözcü'den Sevim Begüm Yavuz'un haberine göre
, davayı karara bağlayan mahkeme hakimi, Dalga sokak üzerinde yürüdükleri sırada aynı mekanda bulunan sanık Ömürcan Polat’ın içeride oldukları süre içinde Barış Atay'ı tanıyıp, politik tutum ve tavrını benimsemediği için diğer sanıklar Hasan Çağrı Çalışkan, Çağlar Baş ve İnan Emekçi ile takibe geçtiklerini belirtti.
'Şerefsiz, vatan haini' diyerek saldırdılar
Mahkeme hakimi, sanıkların bir topluluk halinde Barış Atay'ın arkasından yaklaştığı, sanıklardan Ömürcan Polat’ın 'şerefsiz, vatan haini' diyerek Atay'a arkadan vurup sarstığı, Barış Atay'ın arkasını dönmesi üzerine Osman Avşar dışındaki diğer sanıkların hep birlikte tekme ve yumruklarla vurarak yere düşürdükleri, yerde de vurmaya devam ettiklerini tutanağa geçirdi.
4 sanığa hapis cezası
Mahkeme, sanıklar Ömürcan Polat, Hasan Çağrı Çalışkan, Çağlar Baş ve İnan Ekmekçi'yi, Barış Atay'a yönelik 'kamu görevlisine görevinden ötürü kasten yaralama' suçunu işledikleri gerekçesiyle 9'ar ay hapis cezasına çarptırdı.
Sanık Ömürcan Polat’ın Barış Atay'a karşı 'kamu görevlisine hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle de 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, sanık Osman Avşar’ın ise üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatine karar verdi.