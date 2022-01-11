https://tr.sputniknews.com/20220111/belarus-ve-rus-ucaklarindan-belarus-siniri-boyunca-yeni-ortak-devriye-ucusu-1052633093.html

Belarus ve Rus uçaklarından Belarus sınırı boyunca yeni ortak devriye uçuşu

Belarus ve Rus uçaklarından Belarus sınırı boyunca yeni ortak devriye uçuşu

Rusya ve Belarus savaş uçaklarının Belarus sınırları boyunca yeni bir ortak devriye faaliyeti yürüttüğü açıklandı. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T19:36+0300

2022-01-11T19:36+0300

2022-01-11T19:36+0300

dünya

rusya

belarus

uçak

devriye

sınır

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1052066449_0:145:3121:1901_1920x0_80_0_0_61b4cbb411135a504be8bbbd568dda0f.jpg

Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya ve Belarus’a ait Su-30SM savaş uçaklarının Birlik Devleti sınırlarında yeni bir ortak devriye faaliyeti yürüttüğü belirtildi.Açıklamada, “Balarus ve Rus pilotlar, Su-30SM çok amaçlı avcı uçaklarıyla Birlik Devleti sınırları boyunca ortak devriye görevlerini yerine getiriyor” denildi.Bakanlık, Telegram kanalından, füzelerle donatılmış savaş uçaklarının devriye görüntülerini yayınladı.2022’in kasım ve aralık aylarında, Rus ve Belarus savaş uçakları defalarca Belarus devlet sınırı boyunca devriye uçuşları gerçekleştirmişti.

rusya

belarus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, belarus, uçak, devriye, sınır