Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220111/belarus-ve-rus-ucaklarindan-belarus-siniri-boyunca-yeni-ortak-devriye-ucusu-1052633093.html
Belarus ve Rus uçaklarından Belarus sınırı boyunca yeni ortak devriye uçuşu
Belarus ve Rus uçaklarından Belarus sınırı boyunca yeni ortak devriye uçuşu
Rusya ve Belarus savaş uçaklarının Belarus sınırları boyunca yeni bir ortak devriye faaliyeti yürüttüğü açıklandı. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T19:36+0300
2022-01-11T19:36+0300
2022-01-11T19:36+0300
dünya
rusya
belarus
uçak
devriye
sınır
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1052066449_0:145:3121:1901_1920x0_80_0_0_61b4cbb411135a504be8bbbd568dda0f.jpg
Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya ve Belarus’a ait Su-30SM savaş uçaklarının Birlik Devleti sınırlarında yeni bir ortak devriye faaliyeti yürüttüğü belirtildi.Açıklamada, “Balarus ve Rus pilotlar, Su-30SM çok amaçlı avcı uçaklarıyla Birlik Devleti sınırları boyunca ortak devriye görevlerini yerine getiriyor” denildi.Bakanlık, Telegram kanalından, füzelerle donatılmış savaş uçaklarının devriye görüntülerini yayınladı.2022’in kasım ve aralık aylarında, Rus ve Belarus savaş uçakları defalarca Belarus devlet sınırı boyunca devriye uçuşları gerçekleştirmişti.
rusya
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1052066449_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_5d34396e6733b35c562c0c2ccb0a9d53.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, belarus, uçak, devriye, sınır
Belarus ve Rus uçaklarından Belarus sınırı boyunca yeni ortak devriye uçuşu
Rusya ve Belarus savaş uçaklarının Belarus sınırları boyunca yeni bir ortak devriye faaliyeti yürüttüğü açıklandı.
Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya ve Belarus’a ait Su-30SM savaş uçaklarının Birlik Devleti sınırlarında yeni bir ortak devriye faaliyeti yürüttüğü belirtildi.
Açıklamada, “
Balarus ve Rus pilotlar, Su-30SM çok amaçlı avcı uçaklarıyla Birlik Devleti sınırları boyunca ortak devriye görevlerini yerine getiriyor” denildi.
Bakanlık, Telegram kanalından, füzelerle donatılmış savaş uçaklarının devriye görüntülerini yayınladı.
2022’in kasım ve aralık aylarında, Rus ve Belarus savaş uçakları defalarca Belarus devlet sınırı boyunca devriye uçuşları gerçekleştirmişti.