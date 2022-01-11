https://tr.sputniknews.com/20220111/beyaz-saray-amerikalilar-bu-ayin-sonunda-internetten-ucretsiz-koronavirus-testi-siparis-edebilecek-1052599757.html

Beyaz Saray: Amerikalılar bu ayın sonunda internetten ücretsiz koronavirüs testi sipariş edebilecek

Beyaz Saray: Amerikalılar bu ayın sonunda internetten ücretsiz koronavirüs testi sipariş edebilecek

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Amerikalıların bu ayın sonlarına doğru ücretsiz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri çevrimiçi olarak sipariş edebileceğini... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T00:59+0300

2022-01-11T00:59+0300

2022-01-11T00:59+0300

dünya

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beyaz saray

jen psaki

sipariş

koronavirüs

koronavirüs testi

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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bugünkü basın toplantısında, "Önümüzdeki 2 hafta içinde tüm sözleşmelerin imzalanmasını bekliyoruz ve ardından Amerikalılar bu testleri bu ayın sonlarında çevrimiçi olarak sipariş etmeye başlayacak" ifadelerini kullandı.Psaki, Beyaz Saray'ın test üreticisi şirketlerle zamanlama konusunda 'yakın bir şekilde' çalıştığını da sözlerine ekledi.ABD'de geçen haftanın başında bir günde yaklaşık 1 milyon Kovid-19 vakası tespit edilerek rekor sayıya erişilmişti.Sağlık yetkilileri, yeni vakaların yüzde 95'inin Omicron varyantı olduğunu söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20220107/biden-koronavirusun-kalici-olacagini-dusunmuyorum-1052515483.html

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abd, beyaz saray, jen psaki, sipariş, koronavirüs, koronavirüs testi