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Bıçak ve sopalarla sokağa çıkan 20 Suriyeli sınır dışı ediliyor
Bıçak ve sopalarla sokağa çıkan 20 Suriyeli sınır dışı ediliyor
Adana'da kendilerini '515 Haşimi' olarak tanıtan aşiret grupları arasındaki anlaşmazlık nedeniyle döner bıçakları ve sopalarla sokakta yürüyen Suriyelilerden... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T23:00+0300
2022-01-11T23:00+0300
türkiye
adana
suriyeli
seyhan
sopa
bıçak
sınır dışı
göç idaresi
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Adana'nın Seyhan ilçesi 19 Mayıs mahallesinde Suriyeli bir grubun sokakta, ellerinde döner bıçakları ve sopalarla yürüdüğü anlar, yine Suriyeli bir kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.Görüntülerin yayılmasının ardından olayla ilgili haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerin tespitine çalışan polis, eşkalleri belirlenen 20 kişiyi gözaltına aldı.Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildilerOlayla ilgili çalışmada şüphelilerin, Suriye’de Arap milliyetçiliğini savunan 5 farklı aşiretin mensuplarından oluşan ve kendilerini '515 Haşimi' olarak tanıtan grupta yer aldığı, aralarında uzun süredir fikir anlaşmazlığı yaşandığı belirlendi.Bazılarının araçlarına yazdığı 515 sayısının da Arap Haşimiler Devleti'nin sembolü olduğu tespit edilirken, gözaltına alınan 20 Suriyeli de haklarında yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220111/19-yasindaki-suriyeli-genc-uykusunda-bicaklanarak-olduruldu-1052629489.html
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adana, suriyeli, seyhan, sopa, bıçak, sınır dışı, göç idaresi

Bıçak ve sopalarla sokağa çıkan 20 Suriyeli sınır dışı ediliyor

23:00 11.01.2022
© DHADöner bıçakları ve sopalarla sokağa çıkan 8 kişiye gözaltı
Döner bıçakları ve sopalarla sokağa çıkan 8 kişiye gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© DHA
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Adana'da kendilerini '515 Haşimi' olarak tanıtan aşiret grupları arasındaki anlaşmazlık nedeniyle döner bıçakları ve sopalarla sokakta yürüyen Suriyelilerden kimliği belirlenen 20’si gözaltına alındı. Suriyeliler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Adana'nın Seyhan ilçesi 19 Mayıs mahallesinde Suriyeli bir grubun sokakta, ellerinde döner bıçakları ve sopalarla yürüdüğü anlar, yine Suriyeli bir kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Görüntülerin yayılmasının ardından olayla ilgili haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerin tespitine çalışan polis, eşkalleri belirlenen 20 kişiyi gözaltına aldı.

Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildiler

Olayla ilgili çalışmada şüphelilerin, Suriye’de Arap milliyetçiliğini savunan 5 farklı aşiretin mensuplarından oluşan ve kendilerini '515 Haşimi' olarak tanıtan grupta yer aldığı, aralarında uzun süredir fikir anlaşmazlığı yaşandığı belirlendi.
Bazılarının araçlarına yazdığı 515 sayısının da Arap Haşimiler Devleti'nin sembolü olduğu tespit edilirken, gözaltına alınan 20 Suriyeli de haklarında yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Olay yeri, İstanbul, cinayet - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
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