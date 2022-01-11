https://tr.sputniknews.com/20220111/bicak-ve-sopalarla-sokaga-cikan-20-suriyeli-sinir-disi-ediliyor-1052639018.html

Bıçak ve sopalarla sokağa çıkan 20 Suriyeli sınır dışı ediliyor

Bıçak ve sopalarla sokağa çıkan 20 Suriyeli sınır dışı ediliyor

Adana'da kendilerini '515 Haşimi' olarak tanıtan aşiret grupları arasındaki anlaşmazlık nedeniyle döner bıçakları ve sopalarla sokakta yürüyen Suriyelilerden... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T23:00+0300

2022-01-11T23:00+0300

2022-01-11T23:00+0300

türkiye

adana

suriyeli

seyhan

sopa

bıçak

sınır dışı

göç idaresi

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Adana'nın Seyhan ilçesi 19 Mayıs mahallesinde Suriyeli bir grubun sokakta, ellerinde döner bıçakları ve sopalarla yürüdüğü anlar, yine Suriyeli bir kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.Görüntülerin yayılmasının ardından olayla ilgili haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerin tespitine çalışan polis, eşkalleri belirlenen 20 kişiyi gözaltına aldı.Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildilerOlayla ilgili çalışmada şüphelilerin, Suriye’de Arap milliyetçiliğini savunan 5 farklı aşiretin mensuplarından oluşan ve kendilerini '515 Haşimi' olarak tanıtan grupta yer aldığı, aralarında uzun süredir fikir anlaşmazlığı yaşandığı belirlendi.Bazılarının araçlarına yazdığı 515 sayısının da Arap Haşimiler Devleti'nin sembolü olduğu tespit edilirken, gözaltına alınan 20 Suriyeli de haklarında yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220111/19-yasindaki-suriyeli-genc-uykusunda-bicaklanarak-olduruldu-1052629489.html

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adana, suriyeli, seyhan, sopa, bıçak, sınır dışı, göç idaresi