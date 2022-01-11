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Seyir Hali - Sputnik Türkiye, 1920
SEYİR HALİ
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https://tr.sputniknews.com/20220111/birlesik-metal-is-cuma-gunune-kadar-anlasma-saglanmazsa-fabrikalarda-is-barisi-bozulacak-1052613273.html
Birleşik Metal-İş: Cuma gününe kadar anlaşma sağlanmazsa fabrikalarda iş barışı bozulacak
Birleşik Metal-İş: Cuma gününe kadar anlaşma sağlanmazsa fabrikalarda iş barışı bozulacak
Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Serdaroğlu “MESS esnekleştirme, deneme süreleri gibi geriye götüren tekliflerle geldi. Bunun üzerine uyuşmazlığı tuttuk... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T12:33+0300
2022-01-11T12:33+0300
seyir hali
radyo
grev
mess
işçi
birleşik metal iş sendikası
ekonomi
toplu iş sözleşmesi
ihracat
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Birleşik Metal-İş: Cuma gününe kadar anlaşma sağlanmazsa fabrikalarda iş barışı bozulacak
Birleşik Metal-İş: Cuma gününe kadar anlaşma sağlanmazsa fabrikalarda iş barışı bozulacak
Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile toplu iş sözleşmesi müzakerelerindeki uyuşmazlıkları ve aldıkları grev kararını Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Serdaroğlu, MESS ile yapılan toplu iş sözleşmelerinin boyutunu ve tarihsel önemini “Metal Grup toplu iş sözleşmesi süreci aslında çalışma hayatı, emek hareketi ve sınıf mücadelesi hakkında geçmişten beri önemli olmuştur. Maden-İş sürecinde MESS ile yapılan müzakereler, mücadeleler ve uzun erimli grevler 80’den sonra Birleşik Metal-İş Sendikamızın olabildiğince sınıfsal ve tarihsel sorumluluğunu yerine getirmeye çalışarak vermiş olduğu mücadeleler aslında bu iş kolundaki süreci daha da önemli hale getiriyor. Metal sektörü aslında sınıfsal çelişkilerin son derece belirgin olduğu bir iş koludur. Buradaki işverenler olabildiğince güçlü ve oturmuş fabrikalar, birçok holdingler ve uluslararası şirketlerin kuruluşlarıdır. İşçiler hem örgütlülük hem sınıfsal bilinç açısından daha yüksek düzeyde olan işçiler, bu anlamda mücadele sınıf hareketini de belirleyen bir mücadeledir. Biz bu sürece çok önem veriyoruz. Bizim üyelerimizin tamamı MESS’de değil. MESS dışında birçok fabrikamız ve toplu sözleşme yaptığımız yerler var ama burada yaklaşık 11 bin üyemiz var. 33 tane şirket var, şirketlere bağlı fabrikalar var. Toplam 43 tane burada mücadeleyi sürdüren fabrika var” diye aktardı.‘70 madde üzerinde uyuşmazlık tuttuk, ayın 14’ünde bizebağlı 4 fabrikada grevi başlatacağız’MESS ile uyuşmazlık yaşadıkları noktaları açıklayan Serdaroğlu, “Müzakerelerin çok hızlı bir şekilde sürdüğü döneme girdik. Dün de görüşmeler oldu. Bugün de muhtemelen olacak. 70 tane madde üzerinde uyuşmazlık tuttuk. 60 tanesi bizim teklif ettiğimiz MESS’in kabul etmediği maddeler, 10 tane de MESS’in teklif ettiği var. MESS esnekleştirme, ikramiyenin durumu, izinler, deneme süreleri gibi geriye götüren tekliflerle geldi. Bunun üzerine uyuşmazlığı tuttuk. Arabulucu süreçte grev kararlarımızı parça parça aldık. Ayın 14’ünde biz bağlı 4 tane fabrikada grevi başlatacağız” dedi.‘İşçilerin kazanılmış haklarına göz koyuyorlar, hiç birini kabul etmiyoruz’Grevin karşısına çıkacak engellere hazır olduklarını belirten Serdaroğlu “Türkiye’de grev yasağı ortaya çıkabileceğini biliyoruz ama biz bunların hepsine alışkınız, kararlıyız. Geçmişte de grevlerimiz çok ertelendi. Onların yasaklarını tanımadık. Hükümeti mahkemeye verdik. Bize tazminat ödedi. Anayasa dışı davranıyorlar. Bu dönem de aynısını yapacaklar. Anlaşma sağlanamazsa ne olursa olsun greve çıkacağımızı zaten beyan ediyoruz. Cuma gününe kadar anlaşma sağlanmazsa fabrikalarda iş barışı bozulacak. İhracat ve büyüme diye caka satıyorlar, ülkenin ekonomisini metal işçisi sırtlanmış. Bu kadar devletin katkı yapmadan yaşamış olduğu olumsuz süreç var. Burada işverenlerin yaklaşımlarını iyi niyetli görmüyoruz. Hükümetten de cesaret alıyorlar. İşçilerin kazanılmış haklarına göz koyuyorlar. Hiç birisini kabul etmiyoruz. Birleşik Metal-İş sendikası bu sektörün belirleyici sendikasıdır. Toplu sözleşmelerde de ortaya koyuyor. Bu günlerde de sonuçlarını göreceğiz” diye söyledi.
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Ali Çağatay
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radyo, grev, mess, işçi, birleşik metal iş sendikası, ekonomi, toplu iş sözleşmesi, ihracat, аудио

Birleşik Metal-İş: Cuma gününe kadar anlaşma sağlanmazsa fabrikalarda iş barışı bozulacak

12:33 11.01.2022
SEYİR HALİ
Birleşik Metal-İş: Cuma gününe kadar anlaşma sağlanmazsa fabrikalarda iş barışı bozulacak
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Serdaroğlu “MESS esnekleştirme, deneme süreleri gibi geriye götüren tekliflerle geldi. Bunun üzerine uyuşmazlığı tuttuk. Arabulucu süreçte grev kararlarımızı aldık. Anlaşma sağlanamazsa ne olursa olsun greve çıkacağımızı beyan ediyoruz. Cuma gününe kadar anlaşma sağlanmazsa fabrikalarda iş barışı bozulacak” dedi.
Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile toplu iş sözleşmesi müzakerelerindeki uyuşmazlıkları ve aldıkları grev kararını Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.
Serdaroğlu, MESS ile yapılan toplu iş sözleşmelerinin boyutunu ve tarihsel önemini “Metal Grup toplu iş sözleşmesi süreci aslında çalışma hayatı, emek hareketi ve sınıf mücadelesi hakkında geçmişten beri önemli olmuştur. Maden-İş sürecinde MESS ile yapılan müzakereler, mücadeleler ve uzun erimli grevler 80’den sonra Birleşik Metal-İş Sendikamızın olabildiğince sınıfsal ve tarihsel sorumluluğunu yerine getirmeye çalışarak vermiş olduğu mücadeleler aslında bu iş kolundaki süreci daha da önemli hale getiriyor. Metal sektörü aslında sınıfsal çelişkilerin son derece belirgin olduğu bir iş koludur. Buradaki işverenler olabildiğince güçlü ve oturmuş fabrikalar, birçok holdingler ve uluslararası şirketlerin kuruluşlarıdır. İşçiler hem örgütlülük hem sınıfsal bilinç açısından daha yüksek düzeyde olan işçiler, bu anlamda mücadele sınıf hareketini de belirleyen bir mücadeledir. Biz bu sürece çok önem veriyoruz. Bizim üyelerimizin tamamı MESS’de değil. MESS dışında birçok fabrikamız ve toplu sözleşme yaptığımız yerler var ama burada yaklaşık 11 bin üyemiz var. 33 tane şirket var, şirketlere bağlı fabrikalar var. Toplam 43 tane burada mücadeleyi sürdüren fabrika vardiye aktardı.

‘70 madde üzerinde uyuşmazlık tuttuk, ayın 14’ünde bizebağlı 4 fabrikada grevi başlatacağız’

MESS ile uyuşmazlık yaşadıkları noktaları açıklayan Serdaroğlu, “Müzakerelerin çok hızlı bir şekilde sürdüğü döneme girdik. Dün de görüşmeler oldu. Bugün de muhtemelen olacak. 70 tane madde üzerinde uyuşmazlık tuttuk. 60 tanesi bizim teklif ettiğimiz MESS’in kabul etmediği maddeler, 10 tane de MESS’in teklif ettiği var. MESS esnekleştirme, ikramiyenin durumu, izinler, deneme süreleri gibi geriye götüren tekliflerle geldi. Bunun üzerine uyuşmazlığı tuttuk. Arabulucu süreçte grev kararlarımızı parça parça aldık. Ayın 14’ünde biz bağlı 4 tane fabrikada grevi başlatacağız” dedi.

‘İşçilerin kazanılmış haklarına göz koyuyorlar, hiç birini kabul etmiyoruz’

Grevin karşısına çıkacak engellere hazır olduklarını belirten Serdaroğlu “Türkiye’de grev yasağı ortaya çıkabileceğini biliyoruz ama biz bunların hepsine alışkınız, kararlıyız. Geçmişte de grevlerimiz çok ertelendi. Onların yasaklarını tanımadık. Hükümeti mahkemeye verdik. Bize tazminat ödedi. Anayasa dışı davranıyorlar. Bu dönem de aynısını yapacaklar. Anlaşma sağlanamazsa ne olursa olsun greve çıkacağımızı zaten beyan ediyoruz. Cuma gününe kadar anlaşma sağlanmazsa fabrikalarda iş barışı bozulacak. İhracat ve büyüme diye caka satıyorlar, ülkenin ekonomisini metal işçisi sırtlanmış. Bu kadar devletin katkı yapmadan yaşamış olduğu olumsuz süreç var. Burada işverenlerin yaklaşımlarını iyi niyetli görmüyoruz. Hükümetten de cesaret alıyorlar. İşçilerin kazanılmış haklarına göz koyuyorlar. Hiç birisini kabul etmiyoruz. Birleşik Metal-İş sendikası bu sektörün belirleyici sendikasıdır. Toplu sözleşmelerde de ortaya koyuyor. Bu günlerde de sonuçlarını göreceğiz” diye söyledi.
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