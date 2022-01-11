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https://tr.sputniknews.com/20220111/buyukelci-serdar-kilic-ermenistan-ozel-temsilcisi-olarak-gorevlendirildi-1052601562.html
Büyükelçi Serdar Kılıç, Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi
Büyükelçi Serdar Kılıç, Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi
Büyükelçi Serdar Kılıç, Ermenistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T03:06+0300
2022-01-11T03:06+0300
2022-01-11T03:06+0300
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ermenistan
türkiye
serdar kılıç
resmi gazete
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Atamaya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.Kararda, bu atamanın 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4'üncü ve 161'inci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220110/ermenistandan-pegasus-havayollarinin-erivana-sefer-yapmasina-izin-1052595762.html
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Büyükelçi Serdar Kılıç, Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi
Büyükelçi Serdar Kılıç, Ermenistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi
Atamaya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda, bu atamanın 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4'üncü ve 161'inci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.