https://tr.sputniknews.com/20220111/canakkalede-tum-feribot-seferleri-iptal-1052605022.html

Çanakkale'de tüm feribot seferleri iptal

Çanakkale'de tüm feribot seferleri iptal

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T09:24+0300

2022-01-11T09:24+0300

2022-01-11T09:24+0300

türkiye

gökçeada

çanakkale

meteoroloji

fırtına

feribot

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.Olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında 12 Ocak Çarşamba günü yapılması planlanan seferler de iptal edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220110/yuksekova-van-karayolunda-20-tir-mahsur-kaldi--1052595268.html

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gökçeada, çanakkale, meteoroloji, fırtına, feribot