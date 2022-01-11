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https://tr.sputniknews.com/20220111/cari-acik-kasimda-14-milyar-256-milyon-dolar-oldu-1052607374.html
Cari açık kasımda 14 milyar 256 milyon dolar oldu
Cari açık kasımda 14 milyar 256 milyon dolar oldu
Cari işlemler hesabı Kasım 2021'de 2 milyar 681 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 256 milyon dolar oldu. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T10:20+0300
2022-01-11T10:20+0300
ekonomi
tcmb
cari açık
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayına ilişkin ödemeler dengesini açıkladı. Buna göre cari denge bir önceki yılın kasım ayına göre 866 milyon dolar azalarak 2 milyar 681 milyon dolar açık verdi. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 14 milyar 256 milyon dolara oldu. Böylece cari denge 3 ay sonra açık vermiş oldu.Ekim ayında cari dengede 3,14 milyar dolarlık fazla kaydedilmişti. Ağustos ve Eylül aylarında da cari dengede fazla görülmüştü.Söz konusu gelişmelerde hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin bir önceki yılın kasım ayına göre 794 milyon dolar artarak, 1 milyar 916 milyon dolara yükselmesi ve ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 385 milyon dolar azalarak 3 milyar 475 milyon dolar olarak gerçekleşmesi etkili oldu.Bu dönemde altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 2 milyar 406 milyon dolar fazla verdi.Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 712 milyon dolar artarak, 1 milyar 549 milyon doları olarak gerçekleşti.Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 5 milyon dolar artışla, 986 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
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tcmb, cari açık

Cari açık kasımda 14 milyar 256 milyon dolar oldu

10:20 11.01.2022
© REUTERS / Rick WilkingDolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / Rick Wilking
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Cari işlemler hesabı Kasım 2021'de 2 milyar 681 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 256 milyon dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayına ilişkin ödemeler dengesini açıkladı. Buna göre cari denge bir önceki yılın kasım ayına göre 866 milyon dolar azalarak 2 milyar 681 milyon dolar açık verdi. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 14 milyar 256 milyon dolara oldu. Böylece cari denge 3 ay sonra açık vermiş oldu.
Ekim ayında cari dengede 3,14 milyar dolarlık fazla kaydedilmişti. Ağustos ve Eylül aylarında da cari dengede fazla görülmüştü.
Söz konusu gelişmelerde hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin bir önceki yılın kasım ayına göre 794 milyon dolar artarak, 1 milyar 916 milyon dolara yükselmesi ve ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 385 milyon dolar azalarak 3 milyar 475 milyon dolar olarak gerçekleşmesi etkili oldu.
Bu dönemde altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 2 milyar 406 milyon dolar fazla verdi.
Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 712 milyon dolar artarak, 1 milyar 549 milyon doları olarak gerçekleşti.
Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 5 milyon dolar artışla, 986 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
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