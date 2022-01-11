Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220111/cemaat-yurdundaki-baskilarla-gelecek-kaygisini-anlatip-intihar-eden-enesin-babasi-konustu-1052614818.html
Cemaat yurdundaki baskılarla gelecek kaygısını anlatıp intihar eden Enes'in babası konuştu
Cemaat yurdundaki baskılarla gelecek kaygısını anlatıp intihar eden Enes'in babası konuştu
Tıp öğrencisi Enes Kara, cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve yaşadığı gelecek kaygısından dolayı hayatına son verdi. Kara’nın babası oğlunun Nur Cemaati’ne... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T13:06+0300
2022-01-11T13:19+0300
türkiye
cemaat
intihar
enes kara
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1052599493_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c0b5a3615b90435bf2b0af355bddd731.jpg
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara, dün bir video çekerek hayatına son verdi. Kara, cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve yaşadığı gelecek kaygısından dolayı hayatına son verdiğini ifade etti. Baba Kaya: Manevi olarak ahiretine faydası olsun istedimTELE 1’den Fırat Yeşilçınar’a konuşan Enes Kara’nın babası Mehmet Kara, yaşananları anlattı. 25 yıldır Nur Cemaati içerisinde olduğunu söyleyen baba Kara, şunları söyledi:"Sürekli telefonla oynuyordu. İçine kapanık birisiydi. Fazla konuşmazdı. Çevresiyle falan da konuşmazdı. Videosunu izledim. Kaldığı yer güzel insanların kaldığı yer. Talebelerin kaldığı yer. Orada kalmasını tavsiye ettim. Devlet yurdunda başvuru yapmadık. Durumumuz iyi. Manevi olarak ahiretine faydası olsun istedim. Ben 25 yıldır Risale-i Nur okuyorum. Bir zararını görmedim. Ben bu cemaatin 25 yıldır içindeyim. Kaldığı yerde hiçbir sorun yoktu. Sürekli arkadaşlarıyla iletişim halindeydik. Birkaç ay kalır sonra alışır dedim. Cenazeyi aldık şu an dönüyoruz Hatay’a. Biz kimseden şikayetçi değiliz. Olaydan sonra durumunu daha iyi anladık."Görgü tanığı: Sitedeki bütün evler cemaate aitOlayın yaşandığı an bina önünde olan bir görgü tanığı, “8 katlı bir binadan atlamış. Binanın olduğu yer bir site. 15 yıldır Nur Cemaati burada bu çalışmaları yapıyor. Site içerisindeki bütün evler onlara ait” dedi.‘Psikolojik olarak çok yorgun oluyorum'Enes Kara'nın bıraktığı intihar notunda “Herkes doktorluktan kaçıyor, çünkü mobbing var, uzun süreli nöbetler var, hastadan şiddet görme ihtimali var, köle gibi çalışıyorsunuz, ben böyle bir gelecek istemiyorum... Bulunduğum cemaat yurdunda namaz kılma ve cemaatin dersine katılmak zorunlu, verdikleri kitapları okumak zorunlu, kendim Müslüman değilim, ailem bilmiyor, buradan ayrılmak istediğimi söylediğimde hayır cevabını aldım” gibi ifadeler kullanmıştı.Duvar'ın haberine göre Kara, olay öncesi çektiği videoda ise şunları söylemişti:"Şu an cemaat yurdunda kalıyorum. Hiç kalmak istemememe ve bunu aileme defalarca söylemiş olmama rağmen. Defalarca söyledim ama beni burada kalmaya zorladılar...Lise ve ortaokulda yine böyle medreselere sıkça geliyordum bazı tatillerde yatılı kalıyordum. O zamanlar da istemiyordum ama ailem zorluyordu ve haftada 1-2 gün geliyordum ya da yılda 1-2 hafta yatılı kalıyordum. Çok da zor değildi. Bir de en fazla üniversiteye kadar gelirim zaten diye düşünüyordum. Burada vakit namazları zorunlu. Cemaat şeklinde kılıyoruz namazdan sonra ders var vs. 30 dakika sürüyor yaklaşık her vakit. Günlük 1 saat burada olan kitaplardan okuman zorunlu. Haftanın 3 günü cemaat dersine katılman zorunlu. Yemekleri yine öğrenciler yapıyor, haftanın 1 günü temizliği yine biz yapıyoruz. Sabah namazıyla uyanıyorum, okula gidiyorum geliyorum, akşam namazı, yemek, okuma, yatsı namazı, cemaat dersi sonra saat 10 zaten ertesi gün tekrar 6.30 gibi namaza uyanıyorum. Pazartesileri böyle , diğer günler de cemaat dersi yok. Bir tek 8'de serbest oluyorum. Hafta sonu da benzer. Yine 3 saat gibi bir şey kalıyor ve kalan zamanda adam akıllı ders de çalışamıyorum. Çünkü psikolojik olarak yorgun oluyorum.Bu 2 sorunu ayrı ayrı düşününce aslında katlanılamayacak şeyler değil ama bunları birleştirince tüm yaşama sevincimi alıyor, özgür hissetmiyorum kendimi 24 saatten kendime ayırabildiğim 3 saat falan."
https://tr.sputniknews.com/20211209/kaldigi-yurtta-oldurulen-universite-ogrencisi-tugrulun-babasi-konakladigi-eller-emin-ellerdi-1051615646.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1052599493_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_84e5bdcccf59c6af3ab8dd667f679674.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cemaat, intihar, enes kara

Cemaat yurdundaki baskılarla gelecek kaygısını anlatıp intihar eden Enes'in babası konuştu

13:06 11.01.2022 (güncellendi: 13:19 11.01.2022)
© Twitter Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara,
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara, - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© Twitter
Abone ol
Tıp öğrencisi Enes Kara, cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve yaşadığı gelecek kaygısından dolayı hayatına son verdi. Kara’nın babası oğlunun Nur Cemaati’ne ait bir yerde kaldığını söyledi.
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara, dün bir video çekerek hayatına son verdi. Kara, cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve yaşadığı gelecek kaygısından dolayı hayatına son verdiğini ifade etti.

Baba Kaya: Manevi olarak ahiretine faydası olsun istedim

TELE 1’den Fırat Yeşilçınar’a konuşan Enes Kara’nın babası Mehmet Kara, yaşananları anlattı.
25 yıldır Nur Cemaati içerisinde olduğunu söyleyen baba Kara, şunları söyledi:
"Sürekli telefonla oynuyordu. İçine kapanık birisiydi. Fazla konuşmazdı. Çevresiyle falan da konuşmazdı. Videosunu izledim. Kaldığı yer güzel insanların kaldığı yer. Talebelerin kaldığı yer. Orada kalmasını tavsiye ettim. Devlet yurdunda başvuru yapmadık. Durumumuz iyi. Manevi olarak ahiretine faydası olsun istedim. Ben 25 yıldır Risale-i Nur okuyorum. Bir zararını görmedim. Ben bu cemaatin 25 yıldır içindeyim. Kaldığı yerde hiçbir sorun yoktu. Sürekli arkadaşlarıyla iletişim halindeydik. Birkaç ay kalır sonra alışır dedim. Cenazeyi aldık şu an dönüyoruz Hatay’a. Biz kimseden şikayetçi değiliz. Olaydan sonra durumunu daha iyi anladık."

Görgü tanığı: Sitedeki bütün evler cemaate ait

Olayın yaşandığı an bina önünde olan bir görgü tanığı, “8 katlı bir binadan atlamış. Binanın olduğu yer bir site. 15 yıldır Nur Cemaati burada bu çalışmaları yapıyor. Site içerisindeki bütün evler onlara ait” dedi.

‘Psikolojik olarak çok yorgun oluyorum'

Enes Kara'nın bıraktığı intihar notunda “Herkes doktorluktan kaçıyor, çünkü mobbing var, uzun süreli nöbetler var, hastadan şiddet görme ihtimali var, köle gibi çalışıyorsunuz, ben böyle bir gelecek istemiyorum... Bulunduğum cemaat yurdunda namaz kılma ve cemaatin dersine katılmak zorunlu, verdikleri kitapları okumak zorunlu, kendim Müslüman değilim, ailem bilmiyor, buradan ayrılmak istediğimi söylediğimde hayır cevabını aldım” gibi ifadeler kullanmıştı.
Duvar'ın haberine göre Kara, olay öncesi çektiği videoda ise şunları söylemişti:
"Şu an cemaat yurdunda kalıyorum. Hiç kalmak istemememe ve bunu aileme defalarca söylemiş olmama rağmen. Defalarca söyledim ama beni burada kalmaya zorladılar...
Lise ve ortaokulda yine böyle medreselere sıkça geliyordum bazı tatillerde yatılı kalıyordum. O zamanlar da istemiyordum ama ailem zorluyordu ve haftada 1-2 gün geliyordum ya da yılda 1-2 hafta yatılı kalıyordum. Çok da zor değildi. Bir de en fazla üniversiteye kadar gelirim zaten diye düşünüyordum. Burada vakit namazları zorunlu. Cemaat şeklinde kılıyoruz namazdan sonra ders var vs. 30 dakika sürüyor yaklaşık her vakit. Günlük 1 saat burada olan kitaplardan okuman zorunlu. Haftanın 3 günü cemaat dersine katılman zorunlu. Yemekleri yine öğrenciler yapıyor, haftanın 1 günü temizliği yine biz yapıyoruz. Sabah namazıyla uyanıyorum, okula gidiyorum geliyorum, akşam namazı, yemek, okuma, yatsı namazı, cemaat dersi sonra saat 10 zaten ertesi gün tekrar 6.30 gibi namaza uyanıyorum. Pazartesileri böyle , diğer günler de cemaat dersi yok. Bir tek 8'de serbest oluyorum. Hafta sonu da benzer. Yine 3 saat gibi bir şey kalıyor ve kalan zamanda adam akıllı ders de çalışamıyorum. Çünkü psikolojik olarak yorgun oluyorum.
Bu 2 sorunu ayrı ayrı düşününce aslında katlanılamayacak şeyler değil ama bunları birleştirince tüm yaşama sevincimi alıyor, özgür hissetmiyorum kendimi 24 saatten kendime ayırabildiğim 3 saat falan."
Kaldığı yurtta öldürülen üniversite öğrencisi Tuğrul'un babası: Konakladığı eller, emin ellerdi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
TÜRKİYE
Kaldığı yurtta öldürülen üniversite öğrencisi Tuğrul'un babası: Konakladığı eller, emin ellerdi
9 Aralık 2021, 17:50
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:44Kazakistan Büyükelçisi: Zararlı çıkan, barışçıl niyetlerle hareket eden halk oldu
13:43Türkiye'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 25'i geçerek rekor kırdı
13:39Yasaklı tür olarak belirlenen köpekler için süre bitiyor: İBB barınakları Pitbull ile doldu
13:34Tunceli'de geçim anketi: Yüzde 90'ının geliri giderini karşılamıyor, mutfaktan kısılıyor
13:29'Ehliyet sınavı' tartışmasında babasının boğazını maket bıçağıyla kesti
13:27Prof. Dr. Tevfik Özlü yaygınlaşan gribal enfeksiyonu değerlendirdi: Nisan’a kadar devam eder
13:26Gamaleya Merkezi: EMA, Sputnik V'nin klinik test prosedürleriyle ilgili olumlu görüş bildirdi
13:23Ekonomist Mahfi Eğilmez: Mutsuz olan insanların sayısı artıyor
13:19Porno yıldızı Lisa Ann: Birlikte olmak için sporcuları tercih ediyorum, en iyisi basketbolcular
13:12Yasağa rağmen karaca avlayıp sosyal medyada paylaştı: 12 bin lira ceza
13:11DSÖ: 6-8 hafta içerisinde Avrupa nüfusunun yarısından fazlasına Omicron varyantı bulaşmış olacak
13:09Temizlik malzemesi üreten meslek lisesinden 5 milyon 101 bin liralık ciro
13:07Tokayev: Nazarbayev döneminde zenginleşen iş insanlarının Kazak halkına borcunu ödeme vakti geldi
13:06Cemaat yurdundaki baskılarla gelecek kaygısını anlatıp intihar eden Enes'in babası konuştu
12:54Rusya, Kazakistan’a 150 bin doz Sputnik Light aşısı hibe etti
12:54THY'nin tahliye uçağı Kazakistan’dan Türkiye'ye doğru yola çıktı
12:47Bakan Akar: Sınırlarımızın ötesindeki bu saldırılar tahammül sınırımızı zorlar hale gelmiştir
12:46Rapçi Uzi'nin konserini narkotik ekipleri bastı
12:45Mehmet Barlas: Sanki bir Yunan savaşı da kapıda gibi
12:39Abdi İbrahim'den NFT koleksiyonu: Geliri sosyal sorumluluk projelerinde kullanılacak