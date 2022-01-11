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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T20:34+0300
2022-01-11T20:34+0300
2022-01-11T20:34+0300
türkiye
chp
kemal kılıçdaroğlu
ahmet hakan
gelecek partisi
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akşam yemeğinde bir araya geldi.Ankara’da gerçekleşen sürpriz buluşmada, Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun, ülke meselelerini konuştuğu belirtildi.
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chp, kemal kılıçdaroğlu, ahmet hakan, gelecek partisi
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akşam yemeğinde bir araya geldi.
Ankara’da gerçekleşen sürpriz buluşmada, Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun, ülke meselelerini konuştuğu belirtildi.