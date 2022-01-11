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Çin Dışişleri Bakanı Wang: Çin ve Rusya, Orta Asya'da savaşa izin vermemeli
Çin Dışişleri Bakanı Wang: Çin ve Rusya, Orta Asya'da savaşa izin vermemeli
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pekin ve Moskova'nın Orta Asya ülkelerinin savaşa sürüklenmesine izin vermemeleri gerektiğini belirtti. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T16:58+0300
2022-01-11T17:13+0300
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rusya
sergey lavrov
çin
wang yi
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Çin ve Rusya’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri olarak Orta Asya ülkelerinin savaşa sürüklenmesine izin vermemeleri gerektiğini söyledi.Wang, “Çin ve Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve Orta Asya ülkelerinin dost komşuları olarak, Orta Asya'nın kaosa ve savaşa sürüklenmesine izin vermemelidir” dedi.Koordinasyonu derinleştirmenin ve dış güçlerin bölgenin iç işlerine müdahalesine karşı koymanın önemli olduğuna vurgu yapan Wang, ‘renkli devrimler’ ve ‘kötülüğün üç gücünün’ (terörizm, aşırıcılık, ayrılıkçılık) kaosa neden olmasına izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.Moskova ve Pekin'in Orta Asya ülkelerinin pandemiyle mücadele etmelerine, ekonomilerini geliştirmelerine ve istikrarsızlığın nedenlerini ortadan kaldırma çabalarına yardım etmeleri gerektiğini belirten Wang, “Rusya ve Çin bölgesel güvenliğe yönelik tehditlere etkin bir şekilde yanıt vermek için Şanghay İşbirliği Örgütü ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) etkileşimini desteklemeli” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220111/rusya-baris-gucleri-kazakistandaki-durum-tamamen-istikrara-kavusana-dek-orada-kalacak-1052624793.html
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kazakistan, rusya, sergey lavrov, çin, wang yi

Çin Dışişleri Bakanı Wang: Çin ve Rusya, Orta Asya'da savaşa izin vermemeli

16:58 11.01.2022 (güncellendi: 17:13 11.01.2022)
© REUTERSRusya ile Çin bayrakları
Rusya ile Çin bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© REUTERS
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pekin ve Moskova'nın Orta Asya ülkelerinin savaşa sürüklenmesine izin vermemeleri gerektiğini belirtti.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Çin ve Rusya’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri olarak Orta Asya ülkelerinin savaşa sürüklenmesine izin vermemeleri gerektiğini söyledi.
Wang, “Çin ve Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve Orta Asya ülkelerinin dost komşuları olarak, Orta Asya'nın kaosa ve savaşa sürüklenmesine izin vermemelidir” dedi.
Koordinasyonu derinleştirmenin ve dış güçlerin bölgenin iç işlerine müdahalesine karşı koymanın önemli olduğuna vurgu yapan Wang, ‘renkli devrimler’ ve ‘kötülüğün üç gücünün’ (terörizm, aşırıcılık, ayrılıkçılık) kaosa neden olmasına izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.
Moskova ve Pekin'in Orta Asya ülkelerinin pandemiyle mücadele etmelerine, ekonomilerini geliştirmelerine ve istikrarsızlığın nedenlerini ortadan kaldırma çabalarına yardım etmeleri gerektiğini belirten Wang, “Rusya ve Çin bölgesel güvenliğe yönelik tehditlere etkin bir şekilde yanıt vermek için Şanghay İşbirliği Örgütü ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) etkileşimini desteklemeli” ifadelerini kullandı.
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