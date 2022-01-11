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Çin'de bir kent daha karantinada
Çin'de bir kent daha karantinada
Çin, 2 Omicron vakası görülen 5.5 milyon nüfuslu Anynag şehrini karantinaya aldığını açıkladı. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
çin
karantina
koronavirüs
omicron
anynag
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Koronavirüs salgınının çıkış noktası olarak bilinen Çin, vaka sayılarındaki artışın önüne geçmek için bir kenti daha karantinaya aldı. Anyang’da 2 Omicron vakasının doğrulanmasının ardından Çin hükümeti, dün akşam saatlerinde şehir sakinlerine evlerinden çıkmamaları uyarısında bulunarak şehrin karantinaya alındığını duyurdu. 5.5 milyon nüfuslu Anyang’da yetkililer, şehri toplu test yapılmasının kolay olması nedeniyle karantinaya aldıklarını belirtti. Şehirde, temel ihtiyaç malzemeleri satan mekanların dışında ise tüm mekanların kapalı olacağı açıklandı. Ancak yapılacak toplu testten sonra kentteki karantinanın bitip bitmeyeceğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Kovid-19 vakalarında ciddi bir artış yaşanan ülkede geçen ay da 13 milyon nüfusa sahip Şian şehri ve 1.1 milyon nüfuslu Yuzhou kenti karantinaya alınmış, kısıtlamalar sertleştirilmişti. Çin’de salgının başından bu yana 101 bin 890 vaka tespit edilirken 4 bin 636 can kaybı var.
https://tr.sputniknews.com/20220109/cin-ana-karasinda-ilk-kez-omicron-varyanti-tasiyan-yayilma-goruldu-1052542742.html
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çin, karantina, koronavirüs, omicron, anynag

Çin'de bir kent daha karantinada

10:24 11.01.2022 (güncellendi: 10:25 11.01.2022)
© İHAÇin- Karantina
Çin- Karantina - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© İHA
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Çin, 2 Omicron vakası görülen 5.5 milyon nüfuslu Anynag şehrini karantinaya aldığını açıkladı.
Koronavirüs salgınının çıkış noktası olarak bilinen Çin, vaka sayılarındaki artışın önüne geçmek için bir kenti daha karantinaya aldı.
Anyang’da 2 Omicron vakasının doğrulanmasının ardından Çin hükümeti, dün akşam saatlerinde şehir sakinlerine evlerinden çıkmamaları uyarısında bulunarak şehrin karantinaya alındığını duyurdu.
5.5 milyon nüfuslu Anyang’da yetkililer, şehri toplu test yapılmasının kolay olması nedeniyle karantinaya aldıklarını belirtti. Şehirde, temel ihtiyaç malzemeleri satan mekanların dışında ise tüm mekanların kapalı olacağı açıklandı. Ancak yapılacak toplu testten sonra kentteki karantinanın bitip bitmeyeceğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.
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Kovid-19 vakalarında ciddi bir artış yaşanan ülkede geçen ay da 13 milyon nüfusa sahip Şian şehri ve 1.1 milyon nüfuslu Yuzhou kenti karantinaya alınmış, kısıtlamalar sertleştirilmişti.
Çin’de salgının başından bu yana 101 bin 890 vaka tespit edilirken 4 bin 636 can kaybı var.
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