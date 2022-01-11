https://tr.sputniknews.com/20220111/cinde-bir-kent-daha-karantinada-1052607492.html

Çin'de bir kent daha karantinada

Çin'de bir kent daha karantinada

Çin, 2 Omicron vakası görülen 5.5 milyon nüfuslu Anynag şehrini karantinaya aldığını açıkladı. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T10:24+0300

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koronavirüs

çin

karantina

koronavirüs

omicron

anynag

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Koronavirüs salgınının çıkış noktası olarak bilinen Çin, vaka sayılarındaki artışın önüne geçmek için bir kenti daha karantinaya aldı. Anyang’da 2 Omicron vakasının doğrulanmasının ardından Çin hükümeti, dün akşam saatlerinde şehir sakinlerine evlerinden çıkmamaları uyarısında bulunarak şehrin karantinaya alındığını duyurdu. 5.5 milyon nüfuslu Anyang’da yetkililer, şehri toplu test yapılmasının kolay olması nedeniyle karantinaya aldıklarını belirtti. Şehirde, temel ihtiyaç malzemeleri satan mekanların dışında ise tüm mekanların kapalı olacağı açıklandı. Ancak yapılacak toplu testten sonra kentteki karantinanın bitip bitmeyeceğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Kovid-19 vakalarında ciddi bir artış yaşanan ülkede geçen ay da 13 milyon nüfusa sahip Şian şehri ve 1.1 milyon nüfuslu Yuzhou kenti karantinaya alınmış, kısıtlamalar sertleştirilmişti. Çin’de salgının başından bu yana 101 bin 890 vaka tespit edilirken 4 bin 636 can kaybı var.

https://tr.sputniknews.com/20220109/cin-ana-karasinda-ilk-kez-omicron-varyanti-tasiyan-yayilma-goruldu-1052542742.html

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