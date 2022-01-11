https://tr.sputniknews.com/20220111/cinsel-icerikli-mesaji-yanlislikla-komsularina-attilar-15-kisi-tarafindan-darp-edildiler-1052607989.html

Cinsel içerikli mesajı yanlışlıkla komşularına attılar, 15 kişi tarafından darp edildiler

Cinsel içerikli mesajı yanlışlıkla komşularına attılar, 15 kişi tarafından darp edildiler

Erzurum'da sosyal medya üzerinden yanlışlıkla komşularına mesaj atan çift, iddiaya göre çok sayıda kişi tarafından darp edilerek evden atıldı. Çift, 4... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T10:38+0300

2022-01-11T10:38+0300

2022-01-11T10:38+0300

türkiye

türkiye

erzurum

sosyal medya

darp

mesaj

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/09/1043765272_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_c57227c98184494f4631e50e4233d18e.jpg

Erzurum'un Palandöken ilçesinde yaşayan Nurten D., sosyal medya üzerinden katıldığı arkadaş grubundan cinsel içerikli fotoğraf mesajı aldı.Nurten D., fotoğrafı şikayet için grup yöneticisine atmak yerine yanlışlıkla komşularına gönderdi. İddiaya göre, komşuları mesajı görür görmez 15-20 kişi ile Nurten ve Ümit D. çiftinin yaşadığı evi basarak çifti darp etti.Ümit D. durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine polis ekipleri çifti karakola götürdü. Karakolda alınan ifadelerden sonra çift ve 4 çocuğu Palandöken Kaymakamlığı tarafından Erzurum'daki bir otele yerleştirildi. Can güvenlikleri olmadığı için evlerine dönemeyen çift, yetkililerden yardım istiyor.'15-20 kişi evi bastı'Yanlış mesajın hayatlarını kararttığını ifade eden Nurten D., “7 gün önce oldu olay. Eşimin astım kronik hastalığı var evde yatıyordu. Facebook’tan bana mesaj geldi. Ben kardeşim dediğim insana atacaktım ama yanlışlıkla başkasına gitti fotoğraf. Eve gelip bizi darp ettiler. Fotoğraf yanlış oldu, gerçek olsaydı ben her şeyi arkamda bırakıp” terk ederdim. Yanlışlıkla karşı komşumuza göndermişim. Evimize geldiler, açıklamasını yaparken benim yüzüme vurdu. Karakola gittik, eve geçtik sonra tekrardan evi bastılar. 2 gün kapıda kaldık, hastanelerde yattık sonra polise sığındık. Ev sahibimizde eve gelmeyin diyor. Ne yapacağız bilmiyorum, elimdeki bütün kanıtlar savcılıkta. 15-20 kişi eve baskın yaptı, kapıların kilitleri kırıldı. Çocuklarımda evdeydi, büyük kızıma bile vurdular” dedi.'Korkumuzdan eve giremiyoruz'Evde yattığı sırada baskına uğradıklarını belirten Ümit D., “Ben evde yatıyordum. Astım hastasıyım hastaneden yeni çıkmıştım. Bu şahıslar eşimi dışarıya çağırdılar beni çağırmasını söylediler. Eşime vurmaya başladılar bende eşime neden vuruyorsunuz dedim. Göğsüme tekme attılar merdivenlerden aşağı düştüm. Kapıyı kilitledim, çocuklarım korkunca polisi aradım. Karakolda öğrendim durumu, 1 gün nezarete aldılar. Evimize gidemiyoruz, otele yerleştirdiler bizi. Karşı tarafın tehdidi devam ediyor. Korkumuzdan evimize gidemiyoruz” şeklinde konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211111/esi-yerine-baldizini-olduren-saniga-iyi-hal-indirimi-1050691849.html

türkiye

erzurum

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, erzurum, sosyal medya, darp, mesaj