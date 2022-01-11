https://tr.sputniknews.com/20220111/cnn-biden-aralik-sonunda-ukraynaya-ilave-200-milyon-dolarlik-askeri-yardimi-gizlice-onayladi-1052601430.html
CNN: Biden, aralık sonunda Ukrayna'ya ilave 200 milyon dolarlık askeri yardımı gizlice onayladı
CNN: Biden, aralık sonunda Ukrayna'ya ilave 200 milyon dolarlık askeri yardımı gizlice onayladı
CNN kanalı, ABD Başkanı Biden'ın Ukrayna'ya yönelik ilave 200 milyon dolarlık güvenlik yardımı paketini gizlice onayladığını öne sürdü. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T02:53+0300
2022-01-11T02:53+0300
2022-01-11T02:55+0300
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abd
ukrayna
joe biden
askeri yardım
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ABD merkezli CNN kanalı, Başkan Joe Biden yönetiminin, geçen yılın aralık ayının sonlarına doğru Rusya ile gerilim yaşayan Ukrayna için hazırlanan ilave 200 milyon dolarlık güvenlik yardımı paketini gizlice onayladığını duyurdu.Konuya aşina 4 ayrı kaynağa atıf yapılan haberde, 200 milyon dolarlık paketin büyük bölümünün hafif silahlar, mühimmat, telsizler ve tıbbi teçhizat gibi unsurlar içerdiği belirtildi.Beyaz Saray'ın kararının bu ayın başlarında Kongre'ye bildirildiği kaydedilen haberde, diğer ABD'li yetkililerin konuyu gizli kanallardan öğrendiği ifade edildi.11 Aralık'ta Washington yönetimi, Ukrayna için hazırlanan söz konusu paketi askıya almıştı.Kararın, durumun diplomatik olarak çözülmesine katkıda bulunmayı amaçladığı öne sürülürken, Biden yönetiminin genişletilmiş askeri yardım paketi üzerinde durduğu bildirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220110/nato-bu-haftaki-rusya-bati-muzakereleri-tum-sorunlari-cozmeyebilir-ancak-bir-rota-sunabilir-1052581728.html
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CNN: Biden, aralık sonunda Ukrayna'ya ilave 200 milyon dolarlık askeri yardımı gizlice onayladı
02:53 11.01.2022 (güncellendi: 02:55 11.01.2022)
CNN kanalı, ABD Başkanı Biden'ın Ukrayna'ya yönelik ilave 200 milyon dolarlık güvenlik yardımı paketini gizlice onayladığını öne sürdü.
ABD merkezli CNN kanalı, Başkan Joe Biden yönetiminin, geçen yılın aralık ayının sonlarına doğru Rusya ile gerilim yaşayan Ukrayna için hazırlanan ilave 200 milyon dolarlık güvenlik yardımı paketini gizlice onayladığını duyurdu.
Konuya aşina 4 ayrı kaynağa atıf yapılan haberde, 200 milyon dolarlık paketin büyük bölümünün hafif silahlar, mühimmat, telsizler ve tıbbi teçhizat gibi unsurlar içerdiği belirtildi.
Beyaz Saray'ın kararının bu ayın başlarında Kongre'ye bildirildiği kaydedilen haberde, diğer ABD'li yetkililerin konuyu gizli kanallardan öğrendiği ifade edildi.
11 Aralık'ta Washington yönetimi, Ukrayna için hazırlanan söz konusu paketi askıya almıştı.
Kararın, durumun diplomatik olarak çözülmesine katkıda bulunmayı amaçladığı öne sürülürken, Biden yönetiminin genişletilmiş askeri yardım paketi üzerinde durduğu bildirilmişti.