https://tr.sputniknews.com/20220111/cumhur-ittifaki-tarafindan-hazirlanan-secim-yasasi-teklifi-raftan-iniyor-1052604027.html

Cumhur İttifakı tarafından hazırlanan Seçim Yasası Teklifi raftan iniyor

Cumhur İttifakı tarafından hazırlanan Seçim Yasası Teklifi raftan iniyor

AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan Seçim Yasası teklifi raftan iniyor. AK Parti kaynakları teklifin şubat sonrasında meclis gündemine getirileceğini... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T07:24+0300

2022-01-11T07:24+0300

2022-01-11T07:24+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

devlet bahçeli

seçim

seçim yasası

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Edinilen bilgiye göre, seçim yasasında kısmi değişiklikler öneren taslağın hazırlıkları tamamlandı. İHA'nın haberine göre, AK Parti kaynakları erken seçim algısı oluşmaması için teklifin şubat ayından sonra gündeme getirileceğini söyledi. Yapılacak değişikliklerin uygulanabilmesi için seçime en az bir yıl kalması gerektiğini hatırlatan kaynaklar, muhalefetin seçim güvenliği için parmak boyası önerisine "seçim güvenliğine herhangi bir katkısı olmayacak" yanıtını verdi. Ama muhalefetin seçim güvenliğini artıracak her önerisinin de değerlendirileceğinin altını çizdi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, ak parti, devlet bahçeli, seçim, seçim yasası