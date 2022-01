https://tr.sputniknews.com/20220111/cumhurbaskani-erdogan-dun-basardik-bugun-de-basaracagiz-cunku-biz-turkiyeyiz-1052635677.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün başardık, bugün de başaracağız çünkü biz Türkiye'yiz, çünkü biz güçlü Türk milletiyiz" ifadesini kullandı. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni"nde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin her köyünde, her kasabasında, her ilçesinde, her şehrinde 'Yaşayan İnsan Hazinesi' sıfatını hak eden çok kıymetli insanlarımız var" dedi. Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde ustalarımızın ve sanatkarlarımızın asırlık birikimlerinin ürünü olan kabiliyetlerinin yaşatılmasını temin edeceğiz" dedi."Bilgileri ve becerileri ile ülkemizin kültür hazinesinin bugüne taşınmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan değerlerimizle iftihar ediyoruz" diye devam eden Erdoğan, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsani tarafı, iktisadi tarafından daha ön planda olan bizim çarşılarımız, başka milletlerin çarşılarına benzemez" dedi.Erdoğan, "Dün başardık, bugün de başaracağız, Çünkü biz Türkiye'yiz çünkü biz Türk milletiyiz" diye ekledi.

