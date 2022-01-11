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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün başardık, bugün de başaracağız çünkü biz Türkiye'yiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün başardık, bugün de başaracağız çünkü biz Türkiye'yiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün başardık, bugün de başaracağız çünkü biz Türkiye'yiz, çünkü biz güçlü Türk milletiyiz" ifadesini kullandı. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T21:15+0300
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recep tayyip erdoğan
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beştepe
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni"nde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin her köyünde, her kasabasında, her ilçesinde, her şehrinde 'Yaşayan İnsan Hazinesi' sıfatını hak eden çok kıymetli insanlarımız var" dedi. Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde ustalarımızın ve sanatkarlarımızın asırlık birikimlerinin ürünü olan kabiliyetlerinin yaşatılmasını temin edeceğiz" dedi."Bilgileri ve becerileri ile ülkemizin kültür hazinesinin bugüne taşınmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan değerlerimizle iftihar ediyoruz" diye devam eden Erdoğan, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsani tarafı, iktisadi tarafından daha ön planda olan bizim çarşılarımız, başka milletlerin çarşılarına benzemez" dedi.Erdoğan, "Dün başardık, bugün de başaracağız, Çünkü biz Türkiye'yiz çünkü biz Türk milletiyiz" diye ekledi.
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recep tayyip erdoğan, türkiye, beştepe

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün başardık, bugün de başaracağız çünkü biz Türkiye'yiz

21:15 11.01.2022
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün başardık, bugün de başaracağız çünkü biz Türkiye'yiz, çünkü biz güçlü Türk milletiyiz" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni"nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin her köyünde, her kasabasında, her ilçesinde, her şehrinde 'Yaşayan İnsan Hazinesi' sıfatını hak eden çok kıymetli insanlarımız var" dedi.
Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde ustalarımızın ve sanatkarlarımızın asırlık birikimlerinin ürünü olan kabiliyetlerinin yaşatılmasını temin edeceğiz" dedi.
"Bilgileri ve becerileri ile ülkemizin kültür hazinesinin bugüne taşınmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan değerlerimizle iftihar ediyoruz" diye devam eden Erdoğan, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:
"2008 yılından bu yana UNESCO'ya en fazla kültürel değer kaydettiren ülkeler arasındayız. Kayıtlı kültürel miras sayımız 21'e yükselmiştir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsani tarafı, iktisadi tarafından daha ön planda olan bizim çarşılarımız, başka milletlerin çarşılarına benzemez" dedi.
Erdoğan, "Dün başardık, bugün de başaracağız, Çünkü biz Türkiye'yiz çünkü biz Türk milletiyiz" diye ekledi.
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