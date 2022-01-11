https://tr.sputniknews.com/20220111/domuzdan-kalp-nakline-cubbeli-ahmetten-yorum-tuyunu-dahi-kullanmak-caiz-degildir-1052623644.html
Domuzdan kalp nakline Cübbeli Ahmet'ten yorum: Tüyünü dahi kullanmak caiz değildir
Domuzdan kalp nakline Cübbeli Ahmet'ten yorum: Tüyünü dahi kullanmak caiz değildir
ABD'de ölümcül bir kalp rahatsızlığı olan kişiye domuz kalbi nakledildi. ‘Cübbeli Ahmet’ olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, tıp dünyasındaki bu gelişmeyi “Domuz... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T15:45+0300
2022-01-11T15:45+0300
2022-01-11T15:46+0300
yaşam
abd
islam
ahmet mahmut ünlü
cübbeli ahmet hoca
domuz
organ nakli
nakil
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radikal islam
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ABD’deki Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi'nde görevli doktorlar, kalp rahatsızlığı olan kişiye domuz kalbi nakletmeyi başardı. Alınan özel izinle yapılan ameliyat toplamda 7 saat sürdü. Nakil yapılan 57 yaşındaki David Bennett'ın de sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.David Bennett'ın ameliyattan bir gün önce, "Ya ölecektim ya da bu ameliyatı olacaktım. Bu benim son şansımdı" dediği aktarıldı.‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, ABD’de meydana gelen domuz kalbi naklini yorumladı.Odatv’ye konuşan ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ “Domuz pisliğin ta kendisidir. Tüyünü dahi kullanmak Kuran’da caiz değildir” dedi.Cübbeli Ahmet, “Eğer başka bir alternatif varsa ve kullanılmıyorsa caiz değildir. Başka alternatif yoksa mecburi olarak kullanılabilir” diye konuştu.Bu olayda adı geçen kişinin başka alternatifi olmadan organı kabul etmesi istisnadır diyen Ünlü, “Bu durum hayat memat meselesidir. Estetik kaygı olmadığı için kabul edilebilir” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220106/cubbeli-ahmet-kur-korumali-mevduatta-devletin-verdigi-miktar-hibedir-faiz-degildir-1052447640.html
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abd, islam, ahmet mahmut ünlü, cübbeli ahmet hoca, domuz, organ nakli, nakil, haram, radikal islam
Domuzdan kalp nakline Cübbeli Ahmet'ten yorum: Tüyünü dahi kullanmak caiz değildir
15:45 11.01.2022 (güncellendi: 15:46 11.01.2022)
ABD'de ölümcül bir kalp rahatsızlığı olan kişiye domuz kalbi nakledildi. ‘Cübbeli Ahmet’ olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, tıp dünyasındaki bu gelişmeyi “Domuz pisliğin ta kendisidir. Tüyünü dahi kullanmak Kuran’da caiz değildir” sözleriyle yorumladı.
ABD’deki Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi'nde görevli doktorlar, kalp rahatsızlığı olan kişiye domuz kalbi nakletmeyi başardı.
Alınan özel izinle yapılan ameliyat toplamda 7 saat sürdü. Nakil yapılan 57 yaşındaki David Bennett'ın de sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
David Bennett'ın ameliyattan bir gün önce, "Ya ölecektim ya da bu ameliyatı olacaktım. Bu benim son şansımdı" dediği aktarıldı.
‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, ABD’de meydana gelen domuz kalbi naklini yorumladı.
Odatv’ye konuşan ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ “Domuz pisliğin ta kendisidir. Tüyünü dahi kullanmak Kuran’da caiz değildir” dedi.
Cübbeli Ahmet, “Eğer başka bir alternatif varsa ve kullanılmıyorsa caiz değildir. Başka alternatif yoksa mecburi olarak kullanılabilir” diye konuştu.
Bu olayda adı geçen kişinin başka alternatifi olmadan organı kabul etmesi istisnadır diyen Ünlü, “Bu durum hayat memat meselesidir. Estetik kaygı olmadığı için kabul edilebilir” ifadelerini kullandı.