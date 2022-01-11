https://tr.sputniknews.com/20220111/donetskli-yetkililer-donbassta-tirmanan-gerilimi-yaklasan-rusya-nato-toplantisiyla-iliskilendirdi-1052600900.html
Donetskli yetkililer, Donbass’ta tırmanan gerilimi yaklaşan Rusya-NATO toplantısıyla ilişkilendirdi
Donetskli yetkililer, Donbass’ta tırmanan gerilimi yaklaşan Rusya-NATO toplantısıyla ilişkilendirdi
Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Halk Milisi yetkilileri, Donbass’taki temas hattında gerilimin... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T01:38+0300
2022-01-11T01:38+0300
2022-01-11T01:38+0300
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donbass
ukrayna
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gerilim
donetsk halk milisleri idaresi
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Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisi basın dairesinden yapılan açıklamada, Donbass’ta temas hattındaki gerilimin 'Rusya-NATO' müzakereleri öncesinde tırmandığı belirtildi.Açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından ateş açma olaylarının sayısındaki artışı, 'Rusya-NATO' toplantısı yaklaşırken dünya topluluğunun Ukrayna konusuna olan ilgisinin azalmasıyla ilişkilendiriyoruz” ifadelerine yer verildi.Halk Milisi daha önce temas hattında uzun bir sessizlikten sonra son bir günde dört ateşkes ihlalinin tespit edildiğini açıklamıştı.NATO-Rusya Konseyi çerçevesindeki toplantının 12 Ocak’ta yapılması planlanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220110/abd-disisleri-rusya-ile-karsilikli-konularda-elverisli-olan-en-kisa-surede-gorusmeye-haziriz-1052595356.html
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rusya, donbass, ukrayna, nato, gerilim, donetsk halk milisleri idaresi
Donetskli yetkililer, Donbass’ta tırmanan gerilimi yaklaşan Rusya-NATO toplantısıyla ilişkilendirdi
Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Halk Milisi yetkilileri, Donbass’taki temas hattında gerilimin 'Rusya-NATO' müzakereleri öncesinde tırmandığını açıkladı.
Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisi basın dairesinden yapılan açıklamada, Donbass’ta temas hattındaki gerilimin 'Rusya-NATO' müzakereleri öncesinde tırmandığı belirtildi.
Açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından ateş açma olaylarının sayısındaki artışı, 'Rusya-NATO' toplantısı yaklaşırken dünya topluluğunun Ukrayna konusuna olan ilgisinin azalmasıyla ilişkilendiriyoruz” ifadelerine yer verildi.
Halk Milisi daha önce temas hattında uzun bir sessizlikten sonra son bir günde dört ateşkes ihlalinin tespit edildiğini açıklamıştı.
NATO-Rusya Konseyi çerçevesindeki toplantının 12 Ocak’ta yapılması planlanıyor.