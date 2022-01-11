https://tr.sputniknews.com/20220111/doviz-hesaplarinin-tl-mevduata-donusum-esaslarinda-degisiklik-1052602203.html

Döviz hesaplarının TL mevduata dönüşüm esaslarında değişiklik

Döviz hesaplarının TL mevduata dönüşüm esaslarında değişiklik

Döviz hesaplarının TL mevduata dönüşüm esaslarında değişiklik yapıldı. Şirket ve kurumlar da artık döviz hesabını TL mevduata dönüştürebilecek. Tüzel kişiler 6... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T04:00+0300

2022-01-11T04:00+0300

2022-01-11T04:00+0300

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Merkez Bankası'nın hazırladığı tebliğ Resmi Gazete'de yayınlandı.Tebliğ ile gerçek kişilerin yanı sıra şirket ve kurumlar da döviz ve altın hesaplarını TL mevduat hesaplarına dönüştürülmesi uygulamalarına dahil edildi.Şirket ve kurumların 31 Aralık 2021 tarihindeki döviz hesapları ile 28 Aralık 2021 tarihindeki altın hesapları destek kapsamına alındı.Tebliğ ile her iki uygulamaya ilişkin vade sayılarında da değişime gidildi.Gerçek kişiler 3-6 ay veya 1 yıl vadeli hesap, şirket veya kurumlar ise 6 ay ya da 1 yıl vadeli hesap açabilecek.

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dolar, merkez bankası, resmi gazete, mevduat