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https://tr.sputniknews.com/20220111/ecem-erkek-ve-hasan-can-kayadan-exxene-yeni-proje-1052611929.html
Ecem Erkek ve Hasan Can Kaya'dan Exxen'de yeni proje
Ecem Erkek ve Hasan Can Kaya'dan Exxen'de yeni proje
Güldür Güldür Show’daki 'Naime' karakteriyle beğeni toplayan Ecem Erkek, Hasan Can Kaya ile rol alacağı yeni projesini sosyal medya hesabından duyurdu. Exxen... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
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hasan can kaya
yaşam
dizi
exxen
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Exxen platformunda yayınlanacak ‘Aşk Kumardır’ dizisinin çekimlerine başlayan Ecem Erkek'in partneri Hasan Can Kaya oldu. Dizinin oyuncuları arasında Barış Yıldız, Seda Türkmen, Efe Tunçer, Elif Andaç Çam ve Emre Taştekin de bulunuyor.Ecem Erkek, dizinin oyuncuları ile çekimlerin başladığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımıyla da duyurdu.Erkek, paylaşımında "2022'de bu süper ekiple 'Aşk Kumardır' diye şahane bir diziyle karşınızda olacağız. Meraklısına :)" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220105/hasan-can-kaya-rtukun-cezasi-sonrasi-ilk-kez-konustu-muhafazakarlar-da-muhalifler-de-izliyor-1052419280.html
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hasan can kaya, dizi, exxen, ecem erkek

Ecem Erkek ve Hasan Can Kaya'dan Exxen'de yeni proje

12:10 11.01.2022 (güncellendi: 12:14 11.01.2022)
© Twitter Ecem Erkek - Hasan Can Kaya
Ecem Erkek - Hasan Can Kaya - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© Twitter
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Güldür Güldür Show’daki 'Naime' karakteriyle beğeni toplayan Ecem Erkek, Hasan Can Kaya ile rol alacağı yeni projesini sosyal medya hesabından duyurdu. Exxen platformunda yayınlanacak ‘Aşk Kumardır’ dizisinin çekimlerine başlandı.
Exxen platformunda yayınlanacak ‘Aşk Kumardır’ dizisinin çekimlerine başlayan Ecem Erkek'in partneri Hasan Can Kaya oldu. Dizinin oyuncuları arasında Barış Yıldız, Seda Türkmen, Efe Tunçer, Elif Andaç Çam ve Emre Taştekin de bulunuyor.
Ecem Erkek, dizinin oyuncuları ile çekimlerin başladığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımıyla da duyurdu.
Erkek, paylaşımında "2022'de bu süper ekiple 'Aşk Kumardır' diye şahane bir diziyle karşınızda olacağız. Meraklısına :)" ifadelerini kullandı.
© Instagram/Ecem Erkek Ecem Erkek ve Hasan Can Kaya'dan dizi duyurusu
Ecem Erkek ve Hasan Can Kaya'dan dizi duyurusu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
Ecem Erkek ve Hasan Can Kaya'dan dizi duyurusu
© Instagram/Ecem Erkek
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