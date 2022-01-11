https://tr.sputniknews.com/20220111/ecem-erkek-ve-hasan-can-kayadan-exxene-yeni-proje-1052611929.html

Ecem Erkek ve Hasan Can Kaya'dan Exxen'de yeni proje

Ecem Erkek ve Hasan Can Kaya'dan Exxen'de yeni proje

Güldür Güldür Show’daki 'Naime' karakteriyle beğeni toplayan Ecem Erkek, Hasan Can Kaya ile rol alacağı yeni projesini sosyal medya hesabından duyurdu. Exxen... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

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hasan can kaya

yaşam

dizi

exxen

ecem erkek

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Exxen platformunda yayınlanacak ‘Aşk Kumardır’ dizisinin çekimlerine başlayan Ecem Erkek'in partneri Hasan Can Kaya oldu. Dizinin oyuncuları arasında Barış Yıldız, Seda Türkmen, Efe Tunçer, Elif Andaç Çam ve Emre Taştekin de bulunuyor.Ecem Erkek, dizinin oyuncuları ile çekimlerin başladığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımıyla da duyurdu.Erkek, paylaşımında "2022'de bu süper ekiple 'Aşk Kumardır' diye şahane bir diziyle karşınızda olacağız. Meraklısına :)" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220105/hasan-can-kaya-rtukun-cezasi-sonrasi-ilk-kez-konustu-muhafazakarlar-da-muhalifler-de-izliyor-1052419280.html

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hasan can kaya, dizi, exxen, ecem erkek