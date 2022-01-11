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https://tr.sputniknews.com/20220111/ehliyet-sinavi-tartismasinda-babasinin-bogazini-maket-bicagiyla-kesti-1052616746.html
'Ehliyet sınavı' tartışmasında babasının boğazını maket bıçağıyla kesti
'Ehliyet sınavı' tartışmasında babasının boğazını maket bıçağıyla kesti
İstanbul Sancaktepe'de ehliyet sınavını geçememesi üzerine çıkan tartışmada M.S.E., babası S.E.'yi boğazından maket bıçağıyla yaraladı. Babasının şikayetçi... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T13:29+0300
2022-01-11T13:30+0300
türkiye
istanbul
ehliyet
sancaktepe
sınav
tartışma
kavga
baba
bıçak
bıçaklı saldırı
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İddiaya göre, ehliyet sınavını geçemeyen M.S.E. ile babası S.E. arasında evlerinin içinde ‘Ehliyet alamadın, söylenmeye devam ediyorsun’ şeklinde tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesinin ardından sinirlerine hakim olamayan M.S.E. cebinden çıkardığı maket bıçağıyla babasının boğazını keserek yaraladı.Şüpheli M.S.E. gözaltına alınırken, olay nedeniyle hafif yaralanan baba S.E. ‘müşteki-şüpheli’ sıfatıyla emniyette ifade verdi.Emni̇yet kemeri̇ takmadığı i̇çi̇n sınavdan kalmışBaba S.E.’ emniyetteki ifadesinde “M.S.E.’nin bugün direksiyon sınavı vardı. Beraber sınava gittik. Mehmet emniyet kemeri takmadığı için sınavdan kalmış. Yapı olarak da sinirli bir çocuktur. Ona sakin olmasını söylediğimde sınav esnasında da 3 kişinin böyle konuştuğunu, bu sebeple kaldığını söyleyerek söylenmeye devam etti. Eve geldiğimizde bana ait aracın kapısını da o an için sertçe kapattı. Beraber ikametimize gittik” dedi.‘Oğlumdan şi̇kayetçi̇ deği̇li̇m’Evlerine girdikleri sırada oğlunun söylenmeye devam ettiğini kaydeden baba S.E. şöyle devam etti:“Ben de bu söylemlerinden ve aracın kapısını sertçe vurmasından ötürü odasına giderek bağırdım, fakat ne dediğimi hatırlamıyorum. Kulağını çektiğimde yakama yapıştı ve bana diklendi. ‘Beni mi döveceksin’ dediğimde ‘Evet döveceğim’ dedi.Ben de bir iki kez tokat attım. Daha sonra annesi gelerek bizi ayırdı. Olaydan sonra boğazımda bir sıcaklık hissettim. Elimi boğazıma götürdüğümde elimde kan gelince boğazımın kesildiğini anladım.Oğlumun tartışmamız esnasında elinde bir şey alıp almadığını görmedim. Fakat boğazımın arbede sırasında kesildiğini düşünüyorum. Oğlumdan şikayetçi değilim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.”‘Di̇reksi̇yon sınavım kötü geçti̇, canım buna sıkılmıştı’‘Şüpheli-müşteki’ M.S.E. ise emniyetteki ifadesinde zaman zaman babasıyla tartıştığını, kendisinin sinirli biri olduğunu belirterek, “Direksiyon sınavım kötü geçti, canım buna sıkılmıştı. Bu sebeple söylenmeye başlamıştım” dedi.Eve geldiklerinde bu nedenle babasıyla tartışmaya başladığını anlatan M.S.E. babasının kendisini darbettiğini, bir süre sonra kendisinin de karşılık verdiğini söyledi.Şüpheli, ifadesinde, “Ben de babamın boğazını sıkıp karşılık verdim. Araya annem girdi ve bizi ayırdı. Ben de evden gitmek üzere eşyalarımı topladım. Ben poşet işi yaparım ve sürekli iş için giydiğim pantolonda maket bıçağı cebimde olur. O sırada babam yine odama girdi, bana bağırdı fakat ne dediğini hatırlamıyorum” şeklinde konuştu.Şüpheli M.S.E. bir anda maket bıçağını cebinden çıkararak babasını bıçakladığını, isteyerek yapmadığını söyledi. M.S.E. de olay nedeniyle babasından şikayetçi olmadığını ifade etti.Öfke kontrolü amacıyla hastaneye yatırılacakEmniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheli M.S.E. Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. Savcılık şüpheliyi “Kasten yaralama” suçundan “Öfke kontrolü amacıyla hastaneye yatırılması” şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etti.Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli M.S.E.’nin sevk edildiği suç maddesinden imza atmak ve “Öfke kontrolü amacıyla hastaneye yatırılması” şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi. Şüpheli bu şekilde serbest bırakıldı.
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istanbul, ehliyet, sancaktepe, sınav, tartışma, kavga, baba, bıçak, bıçaklı saldırı, bıçaklama

'Ehliyet sınavı' tartışmasında babasının boğazını maket bıçağıyla kesti

13:29 11.01.2022 (güncellendi: 13:30 11.01.2022)
© DHA'Ehliyet sınavı' tartışmasında babasının boğazını maket bıçağıyla kesti
'Ehliyet sınavı' tartışmasında babasının boğazını maket bıçağıyla kesti - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© DHA
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İstanbul Sancaktepe'de ehliyet sınavını geçememesi üzerine çıkan tartışmada M.S.E., babası S.E.'yi boğazından maket bıçağıyla yaraladı. Babasının şikayetçi olmadığı M.S.E. sevk edildiği mahkemece, savcılığın talebi uygun bulunup, "Öfke kontrolü amacıyla hastaneye yatırılması" şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İddiaya göre, ehliyet sınavını geçemeyen M.S.E. ile babası S.E. arasında evlerinin içinde ‘Ehliyet alamadın, söylenmeye devam ediyorsun’ şeklinde tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesinin ardından sinirlerine hakim olamayan M.S.E. cebinden çıkardığı maket bıçağıyla babasının boğazını keserek yaraladı.
Şüpheli M.S.E. gözaltına alınırken, olay nedeniyle hafif yaralanan baba S.E. ‘müşteki-şüpheli’ sıfatıyla emniyette ifade verdi.

Emni̇yet kemeri̇ takmadığı i̇çi̇n sınavdan kalmış

Baba S.E.’ emniyetteki ifadesinde “M.S.E.’nin bugün direksiyon sınavı vardı. Beraber sınava gittik. Mehmet emniyet kemeri takmadığı için sınavdan kalmış. Yapı olarak da sinirli bir çocuktur. Ona sakin olmasını söylediğimde sınav esnasında da 3 kişinin böyle konuştuğunu, bu sebeple kaldığını söyleyerek söylenmeye devam etti. Eve geldiğimizde bana ait aracın kapısını da o an için sertçe kapattı. Beraber ikametimize gittik” dedi.

‘Oğlumdan şi̇kayetçi̇ deği̇li̇m’

Evlerine girdikleri sırada oğlunun söylenmeye devam ettiğini kaydeden baba S.E. şöyle devam etti:
“Ben de bu söylemlerinden ve aracın kapısını sertçe vurmasından ötürü odasına giderek bağırdım, fakat ne dediğimi hatırlamıyorum. Kulağını çektiğimde yakama yapıştı ve bana diklendi. ‘Beni mi döveceksin’ dediğimde ‘Evet döveceğim’ dedi.
Ben de bir iki kez tokat attım. Daha sonra annesi gelerek bizi ayırdı. Olaydan sonra boğazımda bir sıcaklık hissettim. Elimi boğazıma götürdüğümde elimde kan gelince boğazımın kesildiğini anladım.
Oğlumun tartışmamız esnasında elinde bir şey alıp almadığını görmedim. Fakat boğazımın arbede sırasında kesildiğini düşünüyorum. Oğlumdan şikayetçi değilim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.”
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‘Di̇reksi̇yon sınavım kötü geçti̇, canım buna sıkılmıştı’

‘Şüpheli-müşteki’ M.S.E. ise emniyetteki ifadesinde zaman zaman babasıyla tartıştığını, kendisinin sinirli biri olduğunu belirterek, “Direksiyon sınavım kötü geçti, canım buna sıkılmıştı. Bu sebeple söylenmeye başlamıştım” dedi.
Eve geldiklerinde bu nedenle babasıyla tartışmaya başladığını anlatan M.S.E. babasının kendisini darbettiğini, bir süre sonra kendisinin de karşılık verdiğini söyledi.
Şüpheli, ifadesinde, “Ben de babamın boğazını sıkıp karşılık verdim. Araya annem girdi ve bizi ayırdı. Ben de evden gitmek üzere eşyalarımı topladım. Ben poşet işi yaparım ve sürekli iş için giydiğim pantolonda maket bıçağı cebimde olur. O sırada babam yine odama girdi, bana bağırdı fakat ne dediğini hatırlamıyorum” şeklinde konuştu.
Şüpheli M.S.E. bir anda maket bıçağını cebinden çıkararak babasını bıçakladığını, isteyerek yapmadığını söyledi. M.S.E. de olay nedeniyle babasından şikayetçi olmadığını ifade etti.
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Öfke kontrolü amacıyla hastaneye yatırılacak

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheli M.S.E. Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. Savcılık şüpheliyi “Kasten yaralama” suçundan “Öfke kontrolü amacıyla hastaneye yatırılması” şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etti.
Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli M.S.E.’nin sevk edildiği suç maddesinden imza atmak ve “Öfke kontrolü amacıyla hastaneye yatırılması” şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi. Şüpheli bu şekilde serbest bırakıldı.
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