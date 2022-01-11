Ekonomist Mahfi Eğilmez: Mutsuz olan insanların sayısı artıyor

Eski Hazine Müsteşarı, ekonomist Mahfi Eğilmez, Türkiye'de üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamadığı için mutsuz insan sayısının giderek arttığını belirtti. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Eğilmez, "Eğer topluma gerekli olan elektrikçi, kaynakçı, tamirci, tezgahtar ise o zaman üniversite değil meslek okulu açmak gerekir. Üniversite bitirdiği için kendini mühendis, iktisatçı, işletmeci sanan ve bunun karşılığını göremediği için mutsuz olan insanların sayısı giderek artıyor" ifadesini kullandı.
Ekonomi yazarı Mahfi Eğilmez, elektirikçi, kaynakçı, tezgahtar gibi meslek sahibi insanların yetiştirilmesi için üniversite değil meslek okullarının açılması gerektiğini belirterek, " Üniversite bitirdiği için kendini mühendis, iktisatçı, işletmeci sanan ve bunun karşılığını göremediği için mutsuz olan insanların sayısı giderek artıyor" dedi.
Eski Hazine Müsteşarı, ekonomist Mahfi Eğilmez, Türkiye'de üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamadığı için mutsuz insan sayısının giderek arttığını belirtti.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Eğilmez, "Eğer topluma gerekli olan elektrikçi, kaynakçı, tamirci, tezgahtar ise o zaman üniversite değil meslek okulu açmak gerekir. Üniversite bitirdiği için kendini mühendis, iktisatçı, işletmeci sanan ve bunun karşılığını göremediği için mutsuz olan insanların sayısı giderek artıyor" ifadesini kullandı.
Eğer topluma gerekli olan elektrikçi, kaynakçı, tamirci, tezgahtar ise o zaman üniversite değil meslek okulu açmak gerekir. Üniversite bitirdiği için kendini mühendis, iktisatçı, işletmeci sanan ve bunun karşılığını göremediği için mutsuz olan insanların sayısı giderek artıyor.