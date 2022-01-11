https://tr.sputniknews.com/20220111/ekonomist-mahfi-egilmez-mutsuz-olan-insanlarin-sayisi-artiyor-1052616277.html

Ekonomist Mahfi Eğilmez: Mutsuz olan insanların sayısı artıyor

Ekonomist Mahfi Eğilmez: Mutsuz olan insanların sayısı artıyor

Ekonomi yazarı Mahfi Eğilmez, elektirikçi, kaynakçı, tezgahtar gibi meslek sahibi insanların yetiştirilmesi için üniversite değil meslek okullarının açılması... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T13:23+0300

2022-01-11T13:23+0300

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türkiye

üniversite

mahfi eğilmez

meslek yüksekokulu

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Eski Hazine Müsteşarı, ekonomist Mahfi Eğilmez, Türkiye'de üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamadığı için mutsuz insan sayısının giderek arttığını belirtti. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Eğilmez, "Eğer topluma gerekli olan elektrikçi, kaynakçı, tamirci, tezgahtar ise o zaman üniversite değil meslek okulu açmak gerekir. Üniversite bitirdiği için kendini mühendis, iktisatçı, işletmeci sanan ve bunun karşılığını göremediği için mutsuz olan insanların sayısı giderek artıyor" ifadesini kullandı.

türkiye

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üniversite, mahfi eğilmez, meslek yüksekokulu