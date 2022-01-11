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https://tr.sputniknews.com/20220111/ermenistan-azerbaycan-mevzilerimize-ates-acti-3-askerimiz-yaralandi-1052632892.html
Ermenistan: Azerbaycan mevzilerimize ateş açtı, 3 askerimiz yaralandı
Ermenistan: Azerbaycan mevzilerimize ateş açtı, 3 askerimiz yaralandı
Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusuyla sınırda çatışma yaşandığını ve 3 Ermeni askerin yaralandığını açıkladı. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T19:28+0300
2022-01-11T19:28+0300
türkiye
ermenistan
azerbaycan
ermenistan savunma bakanlığı
çatışma
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "11 Ocak saat 16.30'da (TSİ) Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermeni-Azeri sınırının doğusunda konuşlu Ermeni mevzilerine ateş açtı" dendi.Şu an itibarıyla 3 askerin yaralandığı bilgisine sahip olduklarını belirten bakanlık, can kaybı olup olmadığının netleştirilmeye çalışıldığını ifade etti.Azeri güçlerinin topçu silahları ve insansız hava araçlarıyla ateş açtığını bildiren bakanlık, "Ermeni tarafı uygun eylemleri gerçekleştirdi. Saat 18.30 itibarıyla çatışma devam ediyor" diye ekledi.
türkiye
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ermenistan, azerbaycan, ermenistan savunma bakanlığı, çatışma

Ermenistan: Azerbaycan mevzilerimize ateş açtı, 3 askerimiz yaralandı

19:28 11.01.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girErmenistan ve Dağlık Karabağ bayrakları
Ermenistan ve Dağlık Karabağ bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© Sputnik
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Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusuyla sınırda çatışma yaşandığını ve 3 Ermeni askerin yaralandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "11 Ocak saat 16.30'da (TSİ) Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermeni-Azeri sınırının doğusunda konuşlu Ermeni mevzilerine ateş açtı" dendi.
Şu an itibarıyla 3 askerin yaralandığı bilgisine sahip olduklarını belirten bakanlık, can kaybı olup olmadığının netleştirilmeye çalışıldığını ifade etti.
Azeri güçlerinin topçu silahları ve insansız hava araçlarıyla ateş açtığını bildiren bakanlık, "Ermeni tarafı uygun eylemleri gerçekleştirdi. Saat 18.30 itibarıyla çatışma devam ediyor" diye ekledi.
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