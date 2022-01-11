https://tr.sputniknews.com/20220111/ermenistan-azerbaycan-mevzilerimize-ates-acti-3-askerimiz-yaralandi-1052632892.html

Ermenistan: Azerbaycan mevzilerimize ateş açtı, 3 askerimiz yaralandı

Ermenistan: Azerbaycan mevzilerimize ateş açtı, 3 askerimiz yaralandı

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusuyla sınırda çatışma yaşandığını ve 3 Ermeni askerin yaralandığını açıkladı. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T19:28+0300

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2022-01-11T19:28+0300

türkiye

ermenistan

azerbaycan

ermenistan savunma bakanlığı

çatışma

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "11 Ocak saat 16.30'da (TSİ) Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermeni-Azeri sınırının doğusunda konuşlu Ermeni mevzilerine ateş açtı" dendi.Şu an itibarıyla 3 askerin yaralandığı bilgisine sahip olduklarını belirten bakanlık, can kaybı olup olmadığının netleştirilmeye çalışıldığını ifade etti.Azeri güçlerinin topçu silahları ve insansız hava araçlarıyla ateş açtığını bildiren bakanlık, "Ermeni tarafı uygun eylemleri gerçekleştirdi. Saat 18.30 itibarıyla çatışma devam ediyor" diye ekledi.

türkiye

ermenistan

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ermenistan, azerbaycan, ermenistan savunma bakanlığı, çatışma