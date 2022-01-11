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https://tr.sputniknews.com/20220111/esenyurttaki-suriyeli-esnaf-biz-sadece-ekmek-pesindeyiz-durum-duzelir-duzelmez-ulkemize-gidecegiz-1052621944.html
Esenyurt'taki Suriyeli esnaf: Biz sadece ekmek peşindeyiz, durum düzelir düzelmez ülkemize gideceğiz
Esenyurt'taki Suriyeli esnaf: Biz sadece ekmek peşindeyiz, durum düzelir düzelmez ülkemize gideceğiz
Esenyurt’ta Suriyeli esnaf, “Ben Türkiye’de çalıştım, kazandım ve dükkan açabildim ama onlara bu zor geliyor. Biz sadece ekmek peşindeyiz. Suriye’deki durum... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T14:59+0300
2022-01-11T15:03+0300
esenyurt
görüş
suriye
mülteci
kavga
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Esenyurt’ta önceki akşam Suriyeliler’e ait dükkanların bulunduğu bir AVM’nin taşlandığı görüntüler üzerine 7 kişi gözaltına alınmıştı. Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası, mahalledeki bir Suriyeli esnafla konuştu. Adını vermek istemeyen esnaf, “Suriye’de olan neyimiz varsa Türkiye’ye getirdik. Ben 8 yıldır Türkiye’deyim. Ben Türkiye’de çalıştım, kazandım ve dükkan açabildim ama onlara bu zor geliyor. Biz sadece ekmek peşindeyiz. Suriye’deki durum düzelir düzelmez aynı gün ülkemize geri gideceğiz” dedi.İşte o esnafın açıklamaları:“Benim esnaf olduğum mahallede 20 yaşlarındaki 15-20 kişi parkta toplanıyor. Yabancı vatandaşlara laf atıp dövüyorlar. 3 aydır.. Grubun içerisinden bir kişi kavga başlatıyor sonrasında arkasından herkes geliyor. Pazar akşamı çıkan olaylar öncesinde bu grubun düğün salonunda düğünü varmış, oradan toplanıp gelmişler. Ben olay olacağını anlayınca onlara yapmamaları gerektiğini söyledim ama işe yaramadı. Pazar gecesi bu grup bir kişiye laf atıp saldırmaya başlayınca mağdur kişi AVM’ye sığındı. Olayların AVM ile hiçbir ilgisi yok. Sonrasında olanlar oldu. Saldırmak için gelen herkesin elinde taş ve sopa vardı.Türk esnafa teşekkürO an burada olan Türk vatandaşları olayı sakinleştirmeye çalıştılar, hepsine teşekkür ederiz. Olay çıkartan bu gruplar 3 aydır buradalar. Bizler esnaf olarak daha önceki olaylarda polisi aramıştık, geldiler ama hiçbir şey yapmadan gittiler. Buradaki herkes her şeyi biliyor ama yarın da bana zarar verirler korkusuyla konuşmuyor. Esnaflar daha önceki zamanlarda bu grubun yanına giderek konuştular, ne istiyorlarsa verdiler bir daha rahatsız etmesinler diye ama pazar akşamı grup olay çıkartmaya yine başladı. Geçen hafta bir kişiyi bıçaklayıp telefonunu ve maaşını gasp ettiler. Biz bu grupların sokaklarda olmasından çok rahatsızız. Akşam saat 21.00’dan sonra açık dükkan kalmıyor ben dahil herkes dükkanını kapatıyor. Evlerine gidecek insanlar bile buradan geçmeye korkar hale geldiler.‘'Sen mültecisin nasıl dükkanın olur' dediler’Bana, ‘Sen mültecisin senin dükkanın nasıl olur, ben Türk vatandaşıyım benin işim yok, sen geldin burada dükkan açtın’ diyorlar. Suriye’de yaşarken bizim dükkanlarımız vardı. Suriye’de olan neyimiz varsa Türkiye’ye getirdik. Ben 8 yıldır Türkiye’deyim. Ben Türkiye’de çalıştım, kazandım ve dükkan açabildim ama onlara bu zor geliyor. Biz sadece ekmek peşindeyiz. Suriye’deki durum düzelir düzelmez aynı gün ülkemize geri gideceğiz.”
https://tr.sputniknews.com/20220110/esenyurtta-mahalle-sakinleri-ile-suriyeli-grup-arasindaki-kavgaya-iliskin-bakanliktan-aciklama-1052563990.html
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Atilla Güner
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esenyurt, suriye, mülteci, kavga

Esenyurt'taki Suriyeli esnaf: Biz sadece ekmek peşindeyiz, durum düzelir düzelmez ülkemize gideceğiz

14:59 11.01.2022 (güncellendi: 15:03 11.01.2022)
© AAEsenyurt’ta Mahalleli ile Suriyeli grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı
Esenyurt’ta Mahalleli ile Suriyeli grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© AA
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Esenyurt’ta Suriyeli esnaf, “Ben Türkiye’de çalıştım, kazandım ve dükkan açabildim ama onlara bu zor geliyor. Biz sadece ekmek peşindeyiz. Suriye’deki durum düzelir düzelmez aynı gün ülkemize geri gideceğiz” dedi.
Esenyurt’ta önceki akşam Suriyeliler’e ait dükkanların bulunduğu bir AVM’nin taşlandığı görüntüler üzerine 7 kişi gözaltına alınmıştı. Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası, mahalledeki bir Suriyeli esnafla konuştu. Adını vermek istemeyen esnaf, “Suriye’de olan neyimiz varsa Türkiye’ye getirdik. Ben 8 yıldır Türkiye’deyim. Ben Türkiye’de çalıştım, kazandım ve dükkan açabildim ama onlara bu zor geliyor. Biz sadece ekmek peşindeyiz. Suriye’deki durum düzelir düzelmez aynı gün ülkemize geri gideceğiz” dedi.
İşte o esnafın açıklamaları:
“Benim esnaf olduğum mahallede 20 yaşlarındaki 15-20 kişi parkta toplanıyor. Yabancı vatandaşlara laf atıp dövüyorlar. 3 aydır.. Grubun içerisinden bir kişi kavga başlatıyor sonrasında arkasından herkes geliyor. Pazar akşamı çıkan olaylar öncesinde bu grubun düğün salonunda düğünü varmış, oradan toplanıp gelmişler. Ben olay olacağını anlayınca onlara yapmamaları gerektiğini söyledim ama işe yaramadı. Pazar gecesi bu grup bir kişiye laf atıp saldırmaya başlayınca mağdur kişi AVM’ye sığındı. Olayların AVM ile hiçbir ilgisi yok. Sonrasında olanlar oldu. Saldırmak için gelen herkesin elinde taş ve sopa vardı.

Türk esnafa teşekkür

O an burada olan Türk vatandaşları olayı sakinleştirmeye çalıştılar, hepsine teşekkür ederiz. Olay çıkartan bu gruplar 3 aydır buradalar. Bizler esnaf olarak daha önceki olaylarda polisi aramıştık, geldiler ama hiçbir şey yapmadan gittiler. Buradaki herkes her şeyi biliyor ama yarın da bana zarar verirler korkusuyla konuşmuyor. Esnaflar daha önceki zamanlarda bu grubun yanına giderek konuştular, ne istiyorlarsa verdiler bir daha rahatsız etmesinler diye ama pazar akşamı grup olay çıkartmaya yine başladı. Geçen hafta bir kişiyi bıçaklayıp telefonunu ve maaşını gasp ettiler. Biz bu grupların sokaklarda olmasından çok rahatsızız. Akşam saat 21.00’dan sonra açık dükkan kalmıyor ben dahil herkes dükkanını kapatıyor. Evlerine gidecek insanlar bile buradan geçmeye korkar hale geldiler.

‘'Sen mültecisin nasıl dükkanın olur' dediler’

Bana, ‘Sen mültecisin senin dükkanın nasıl olur, ben Türk vatandaşıyım benin işim yok, sen geldin burada dükkan açtın’ diyorlar. Suriye’de yaşarken bizim dükkanlarımız vardı. Suriye’de olan neyimiz varsa Türkiye’ye getirdik. Ben 8 yıldır Türkiye’deyim. Ben Türkiye’de çalıştım, kazandım ve dükkan açabildim ama onlara bu zor geliyor. Biz sadece ekmek peşindeyiz. Suriye’deki durum düzelir düzelmez aynı gün ülkemize geri gideceğiz.”
Esenyurt’ta Mahalleli ile Suriyeli grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
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