https://tr.sputniknews.com/20220111/ev-sahibi-kirayi-arttirdi-yaptigi-canli-yayinda-satirla-apartmana-zarar-verdi-1052618574.html

Ev sahibi kirayı arttırdı, yaptığı canlı yayında satırla apartmana zarar verdi

Ev sahibi kirayı arttırdı, yaptığı canlı yayında satırla apartmana zarar verdi

Antalya’nın Serik ilçesinde ev kirasını arttıran ev sahibine kızan kiracı, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında satırla evin duvarlarını parçalayıp... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T13:48+0300

2022-01-11T13:48+0300

2022-01-11T13:54+0300

kira

türkiye

satır

artış

ev sahibi

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Serik'te ev sahibinin kiraya zam yapmasına kızan kiracı cinnet getirdi. Efkan E. isimli vatandaş, yurt dışında yaşayan ev sahibi ile telefonda kira artışı yüzünden tartışma yaşadı.Bunun üzerine sinirlenen kiracı Efkan E., sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında eline aldığı satırla, önce kendi oturduğu dairenin duvarlarına sonra da apartmanda bulunan asansörün kapısı ve camları ile pencere camlarına, güvenlik kameralarına zarar verdi. Savcılığa sevk edildiYaptığı canlı yayında bağırarak apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşatan Efkan E. için ihbar üzerine olay yerine polisler geldi. Polis ekipleri, Efkan E.'yi gözaltına aldı. Karakola götürülen gencin ifadesi alındıktan sonra savcılığa sevk edildi. Öfkeli kiracı için apartman sahibi ve sakinlerinin davacı oldukları öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220106/site-sakinlerinden-aidat-zammi-protestosu-1052453188.html

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