https://tr.sputniknews.com/20220111/fatih-altayli-ben-inatciyimdir-kizarim-soylenirim-kufrederim-hatta-ama-kolay-kolay-pes-etmem-1052611448.html

Fatih Altaylı: Ben inatçıyımdır, kızarım, söylenirim, küfrederim hatta ama kolay kolay pes etmem

Fatih Altaylı: Ben inatçıyımdır, kızarım, söylenirim, küfrederim hatta ama kolay kolay pes etmem

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırladığı programa yönelik gelen eleştirilerin yanında yoğun destek mesajları aldığını... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T12:07+0300

2022-01-11T12:07+0300

2022-01-11T12:07+0300

türkiye

fatih altaylı

habertürk gazetesi

eleştiri

köşe yazısı

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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Teke Tek programında ağırlamasının ardından gelen eleştirilere yanıt verdiği dünkü yazısında dediği, “Çok tepem atarsa siyasi program yapmayı bırakırım, siyasi yazı yazmayı bırakırım” ifadesi sonrası pek çok mesaj aldığını söyledi.“Sağ olsunlar, ‘Aman nereye’ hatta ‘Meydanı bu çapsızlara bırakmayın’ falan demişler ki, bunların bazıları benimle aynı görüşü paylaşmayan, farklı siyasi düşüncelerin insanları” diyen Altaylı, “Yani anlayacağınız, bizi de seven, takdir eden, yazmamı isteyenler var. Hiç merak etmesinler. Ben inatçıyımdır. Kızarım ederim, söylenirim, küfrederim hatta. Ama kolay kolay pes etmem” dedi.Altaylı, "“Kaybedenlerin pes edenler olduğuna inanırım. Sonuçta atalardan miras bir tanecik memleketimiz var. Onun için en iyi yaptığımız işi yaparak mücadeleye devam. Ama moral veren destekleri için hepsine teşekkürler. Belli ki, onlar da inat edecekler. Hep birlikte.” diye yazdı.

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fatih altaylı, habertürk gazetesi, eleştiri, köşe yazısı