https://tr.sputniknews.com/20220111/fed-baskan-yardimcisi-clarida-gorev-suresi-dolmadan-istifa-edecek-1052602631.html

Fed Başkan Yardımcısı Clarida, görev süresi dolmadan istifa edecek

Fed Başkan Yardımcısı Clarida, görev süresi dolmadan istifa edecek

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, görev süresinin dolmasına 2 hafta kala, 14 Ocak'ta Yönetim Kurulu'ndan istifa edeceğini duyurdu. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T04:54+0300

2022-01-11T04:54+0300

2022-01-11T04:55+0300

ekonomi

abd merkez bankası (fed)

istifa

richard clarida

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Fed'den yapılan açıklamada, Richard Clarida'nın 17 Eylül 2018 tarihinden bu yana yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcısı olarak görev yaptığı aktarıldı.Açıklamada, görev süresi 31 Ocak'ta sona erecek Clarida'nın 14 Ocak'ta yönetim kurulundan istifa etmeyi planladığı kaydedildi.Clarida'nın istifa kararının Fed'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı piyasaları aktif olarak desteklediği dönemde finansal varlıklar edindiğine ilişkin haberlerin ardından gelmesi dikkati çekti.ABD Başkanı Joe Biden, 22 Kasım 2021'de Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard'ı Fed Başkan Yardımcısı olarak aday göstermişti.

https://tr.sputniknews.com/20220108/biden-fed-enflasyonu-dizginleyecek-1052519522.html

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abd merkez bankası (fed), istifa, richard clarida