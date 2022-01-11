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https://tr.sputniknews.com/20220111/fed-baskan-yardimcisi-clarida-gorev-suresi-dolmadan-istifa-edecek-1052602631.html
Fed Başkan Yardımcısı Clarida, görev süresi dolmadan istifa edecek
Fed Başkan Yardımcısı Clarida, görev süresi dolmadan istifa edecek
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, görev süresinin dolmasına 2 hafta kala, 14 Ocak'ta Yönetim Kurulu'ndan istifa edeceğini duyurdu. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T04:54+0300
2022-01-11T04:55+0300
ekonomi
abd merkez bankası (fed)
istifa
richard clarida
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Fed'den yapılan açıklamada, Richard Clarida'nın 17 Eylül 2018 tarihinden bu yana yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcısı olarak görev yaptığı aktarıldı.Açıklamada, görev süresi 31 Ocak'ta sona erecek Clarida'nın 14 Ocak'ta yönetim kurulundan istifa etmeyi planladığı kaydedildi.Clarida'nın istifa kararının Fed'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı piyasaları aktif olarak desteklediği dönemde finansal varlıklar edindiğine ilişkin haberlerin ardından gelmesi dikkati çekti.ABD Başkanı Joe Biden, 22 Kasım 2021'de Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard'ı Fed Başkan Yardımcısı olarak aday göstermişti.
https://tr.sputniknews.com/20220108/biden-fed-enflasyonu-dizginleyecek-1052519522.html
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abd merkez bankası (fed), istifa, richard clarida

Fed Başkan Yardımcısı Clarida, görev süresi dolmadan istifa edecek

04:54 11.01.2022 (güncellendi: 04:55 11.01.2022)
© REUTERS / Jonathan CrosbyFed Başkan Yardımcısı Richard Clarida
Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / Jonathan Crosby
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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, görev süresinin dolmasına 2 hafta kala, 14 Ocak'ta Yönetim Kurulu'ndan istifa edeceğini duyurdu.
Fed'den yapılan açıklamada, Richard Clarida'nın 17 Eylül 2018 tarihinden bu yana yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcısı olarak görev yaptığı aktarıldı.
Açıklamada, görev süresi 31 Ocak'ta sona erecek Clarida'nın 14 Ocak'ta yönetim kurulundan istifa etmeyi planladığı kaydedildi.
Clarida'nın istifa kararının Fed'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı piyasaları aktif olarak desteklediği dönemde finansal varlıklar edindiğine ilişkin haberlerin ardından gelmesi dikkati çekti.
ABD Başkanı Joe Biden, 22 Kasım 2021'de Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard'ı Fed Başkan Yardımcısı olarak aday göstermişti.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
EKONOMİ
Biden: Fed enflasyonu dizginleyecek
8 Ocak, 01:22
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