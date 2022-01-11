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https://tr.sputniknews.com/20220111/fed-baskani-powell-faiz-oranlarini-zaman-icinde-daha-fazla-artirmak-zorunda-kalirsak-artiririz-1052639585.html
Fed Başkanı Powell: Faiz oranlarını zaman içinde daha fazla artırmak zorunda kalırsak artırırız
Fed Başkanı Powell: Faiz oranlarını zaman içinde daha fazla artırmak zorunda kalırsak artırırız
Fed Başkanı Powell, ekonominin artık son derece destekleyici politikaya ihtiyacı olmadığını belirterek, "Faiz oranlarını zaman içinde daha fazla artırmak... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T23:16+0300
2022-01-11T23:20+0300
ekonomi
abd merkez bankası (fed)
enflasyon
faiz
jerome powell
koronavirüs
omicron
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ABD Başkanı Joe Biden'ın 2. bir dönem için Fed Başkanlığına aday gösterdiği ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı.Talep ve arz arasında bir uyumsuzluk olduğunu yineleyen Powell, güçlü bir iş gücü piyasasına ulaşmak için uzun bir genişleme gerekeceğini, uzun bir genişleme için ise fiyat istikrarının gerekli olduğunu anlattı.'Artırmak zorunda kalırsak artırırız'Powell, yüksek enflasyonun maksimum istihdam ve uzun süreli genişlemenin sağlanmasına yönelik ciddi bir tehdit olduğunu ifade ederek, enflasyonu düşürmek için bankanın araçlarını kullanacaklarını söyledi.Bu yıl normal arz koşullarına dönüleceğini düşündüğünü belirten Powell, "Enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kaldığını görürsek, faiz oranlarını zaman içinde daha fazla artırmak zorunda kalırsak, artırırız" dedi.Powell, iş gücü piyasasının hızla toparlandığına işaret ederek, enflasyonun ise Fed'in hedefinin çok üzerinde seyrettiğini aktardı.Bu yıl normale daha yakın bir politikaya geçeceklerini bildiren Powell, "Ekonomi artık salgınla başa çıkmak için uyguladığımız son derece destekleyici politikalara ihtiyaç duymuyor veya istemiyor" diye konuştu.Enflasyonist baskıların bu yılın ortasına kadar sürmesi bekleniyorPowell, işlerin beklendiği gibi gelişmesi halinde politikayı normalleştireceklerini vurgulayarak, mart ayında varlık alımlarını sonlandıracaklarını, yıl boyunca faiz oranlarını artıracaklarını ve bu yıl içinde bir noktada bilançonun küçülmesine imkan verebileceklerini ifade etti.Enflasyonist baskıların bu yılın ortasına kadar sürmesinin beklendiğine işaret eden Powell, enflasyonun uzun süre devam etmesi halinde politikasının buna yanıt vermesinin gerekeceğini dile getirdi.Powell, Kovid-19 salgınında Omicron varyantı nedeniyle istihdam artışında ve büyümede bir duraksama olabileceğini de belirterek ancak bunun kısa süreli olmasını beklediğini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20211202/abd-hazine-bakani-yellen-enflasyondaki-gecici-kelimesini-kullanimdan-kaldirmaya-hazirim-1051387525.html
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abd merkez bankası (fed), enflasyon, faiz, jerome powell, koronavirüs, omicron

Fed Başkanı Powell: Faiz oranlarını zaman içinde daha fazla artırmak zorunda kalırsak artırırız

23:16 11.01.2022 (güncellendi: 23:20 11.01.2022)
© REUTERS / Brendan SmialowskiFed Başkanı Jerome Powell
Fed Başkanı Jerome Powell - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / Brendan Smialowski
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Fed Başkanı Powell, ekonominin artık son derece destekleyici politikaya ihtiyacı olmadığını belirterek, "Faiz oranlarını zaman içinde daha fazla artırmak zorunda kalırsak artırırız" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın 2. bir dönem için Fed Başkanlığına aday gösterdiği ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı.
Talep ve arz arasında bir uyumsuzluk olduğunu yineleyen Powell, güçlü bir iş gücü piyasasına ulaşmak için uzun bir genişleme gerekeceğini, uzun bir genişleme için ise fiyat istikrarının gerekli olduğunu anlattı.

'Artırmak zorunda kalırsak artırırız'

Powell, yüksek enflasyonun maksimum istihdam ve uzun süreli genişlemenin sağlanmasına yönelik ciddi bir tehdit olduğunu ifade ederek, enflasyonu düşürmek için bankanın araçlarını kullanacaklarını söyledi.
Bu yıl normal arz koşullarına dönüleceğini düşündüğünü belirten Powell, "Enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kaldığını görürsek, faiz oranlarını zaman içinde daha fazla artırmak zorunda kalırsak, artırırız" dedi.
Powell, iş gücü piyasasının hızla toparlandığına işaret ederek, enflasyonun ise Fed'in hedefinin çok üzerinde seyrettiğini aktardı.
Bu yıl normale daha yakın bir politikaya geçeceklerini bildiren Powell, "Ekonomi artık salgınla başa çıkmak için uyguladığımız son derece destekleyici politikalara ihtiyaç duymuyor veya istemiyor" diye konuştu.

Enflasyonist baskıların bu yılın ortasına kadar sürmesi bekleniyor

Powell, işlerin beklendiği gibi gelişmesi halinde politikayı normalleştireceklerini vurgulayarak, mart ayında varlık alımlarını sonlandıracaklarını, yıl boyunca faiz oranlarını artıracaklarını ve bu yıl içinde bir noktada bilançonun küçülmesine imkan verebileceklerini ifade etti.
Enflasyonist baskıların bu yılın ortasına kadar sürmesinin beklendiğine işaret eden Powell, enflasyonun uzun süre devam etmesi halinde politikasının buna yanıt vermesinin gerekeceğini dile getirdi.
Powell, Kovid-19 salgınında Omicron varyantı nedeniyle istihdam artışında ve büyümede bir duraksama olabileceğini de belirterek ancak bunun kısa süreli olmasını beklediğini kaydetti.
ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
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