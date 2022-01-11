Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220111/fenerbahce-baskani-ali-koc-istifa-diyenlerin-yuzde-497si-norvecten-1052607245.html
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 'İstifa' diyenlerin yüzde 49.7'si Norveç'ten
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 'İstifa' diyenlerin yüzde 49.7'si Norveç'ten
Yeni teknik direktör için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda yeni hocanın 1-2 hafta içerisinde... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T10:18+0300
2022-01-11T10:18+0300
spor
norveç
süper lig
fenerbahçe
ali koç
adana demirspor
açıklama
yenilgi
mağlubiyet
istifa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1044841072_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_b7875f6f863f2e75137e24078008e8e1.jpg
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Adana Demirspor maçı öncesinde gazetecilerle bir araya geldi. 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla maçta görevli basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştiren Ali Koç, önemli açıklamalarda bulundu.Süper Lig’de enteresan bir sezon yaşandığının altını çizen Fenerbahçe Başkanı, “Sezonun ne kadar garip geçtiğinin en güzel örneği, üç takımın da teknik direktörünün olmaması. Bu sene enteresan bir sene bizler de bu seneyi mevcut şartlara en iyi yerde bitirmemiz, Türkiye Kupası’na odaklanmak, mümkünse Avrupa’da bir tur atlamak üzerine odaklanmamız gerek. Diğer taraftan bu futbol neyin ne olacağı belli olmaz. 11 puandan geri gelip şampiyona olduğumuz yıllar oldu. Hem gerçekçi hem de önümüzdeki sezon için doğru tohumların atılacağı bir döneme giriyoruz" ifadelerini kullandı."Yiyeceğimiz baskıyı yedik, kapsamlı bir basın toplantısı yapacağız" diyen Ali Koç sözlerini şöyle sürdürdü:"Taraftarlarımızın haklı serzenişleri var, ona da saygı duyuyorum. Şans bir yerde dönecek, böyle gitmeyecek. Fenerbahçe taraftarı her zaman kızabilir, ilk defa olmuyor ama ilk defa olan bazı şeyler var. Fenerbahçe taraftarı kendi sahasında ‘Üç üç üç’ diye bağırıyor, ne oluyor. Belirli bir grup insanlar var ilk defa bu sezon maça gelmeye başlamışlar. Fitili ateşleyen onlar. Görüyoruz kameralardan. Sosyal medyada bir grup var. Bir sürü futbolcuya sosyal medyadan saldırıyorlar, sonra futbolculardan telefon alıyorlar. Bu bize sökmez. Aziz Yıldırım’ı yenemeyiz ama Ali Koç gelsin onu devirir düşüncesinde olan tipleri biliyoruz. ‘Ali Koç bırak git’ hashtagi var ya bunların hepsini inceliyoruz. Yüzde 49.7’si Norveç’ten bot hesap. Onların basında ayakları var, bunlar organize çeteler. Norveç’te ne kadar çok Fenerbahçeli varmış. Bundan etkilene samimi taraftarlarımız da var.”
https://tr.sputniknews.com/20220111/fenerbahce-ligin-ikinci-yarisina-kotu-basladi-1052598210.html
norveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1044841072_124:0:875:563_1920x0_80_0_0_52b6eeaafbd570e7f7c9fface446d0cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
norveç, süper lig, fenerbahçe, ali koç, adana demirspor, açıklama, yenilgi, mağlubiyet, istifa

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 'İstifa' diyenlerin yüzde 49.7'si Norveç'ten

10:18 11.01.2022
© AAAli Koç
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© AA
Abone ol
Yeni teknik direktör için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda yeni hocanın 1-2 hafta içerisinde belli olacağını açıklarken, sosyal medyada yapılan anketlerde olumsuz oyların yüzde 49.7'sinin Norveç'ten bot hesaplardan geldiğini belirtti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Adana Demirspor maçı öncesinde gazetecilerle bir araya geldi. 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla maçta görevli basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştiren Ali Koç, önemli açıklamalarda bulundu.
Süper Lig’de enteresan bir sezon yaşandığının altını çizen Fenerbahçe Başkanı, “Sezonun ne kadar garip geçtiğinin en güzel örneği, üç takımın da teknik direktörünün olmaması. Bu sene enteresan bir sene bizler de bu seneyi mevcut şartlara en iyi yerde bitirmemiz, Türkiye Kupası’na odaklanmak, mümkünse Avrupa’da bir tur atlamak üzerine odaklanmamız gerek. Diğer taraftan bu futbol neyin ne olacağı belli olmaz. 11 puandan geri gelip şampiyona olduğumuz yıllar oldu. Hem gerçekçi hem de önümüzdeki sezon için doğru tohumların atılacağı bir döneme giriyoruz" ifadelerini kullandı.
"Yiyeceğimiz baskıyı yedik, kapsamlı bir basın toplantısı yapacağız" diyen Ali Koç sözlerini şöyle sürdürdü:
"Taraftarlarımızın haklı serzenişleri var, ona da saygı duyuyorum. Şans bir yerde dönecek, böyle gitmeyecek. Fenerbahçe taraftarı her zaman kızabilir, ilk defa olmuyor ama ilk defa olan bazı şeyler var. Fenerbahçe taraftarı kendi sahasında ‘Üç üç üç’ diye bağırıyor, ne oluyor. Belirli bir grup insanlar var ilk defa bu sezon maça gelmeye başlamışlar. Fitili ateşleyen onlar. Görüyoruz kameralardan. Sosyal medyada bir grup var. Bir sürü futbolcuya sosyal medyadan saldırıyorlar, sonra futbolculardan telefon alıyorlar. Bu bize sökmez. Aziz Yıldırım’ı yenemeyiz ama Ali Koç gelsin onu devirir düşüncesinde olan tipleri biliyoruz. ‘Ali Koç bırak git’ hashtagi var ya bunların hepsini inceliyoruz. Yüzde 49.7’si Norveç’ten bot hesap. Onların basında ayakları var, bunlar organize çeteler. Norveç’te ne kadar çok Fenerbahçeli varmış. Bundan etkilene samimi taraftarlarımız da var.”
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
SPOR
Fenerbahçe, ligin ikinci yarısına kötü başladı
00:16
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:38HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi
10:38Cinsel içerikli mesajı yanlışlıkla komşularına attılar, 15 kişi tarafından darp edildiler
10:36Ticaret Bakanlığı'ndan 'deterjan' düzenlemesi
10:24Yeni düzenleme duyuruldu: BDDK, banka dışı mali kuruluşlara uzaktan müşteri edinme imkanı tanıyacak
10:24Çin'de bir kent daha karantinada
10:20Cari açık kasımda 14 milyar 256 milyon dolar oldu
10:18Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 'İstifa' diyenlerin yüzde 49.7'si Norveç'ten
10:04ABD günde 1.35 milyon yeni koronavirüs vakası bildirerek dünya rekoru kırdı
10:00Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı
10:00Sözcü yazarı Öztürk: İBB'ye açılan soruşturma genişletilebilir, niyet bu şekilde
09:58Öğrencisinin kulağını çeken öğretmene hapis talebi
09:53Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Aile içi görüşmeler açık havada, kısa olmalı
09:48Maske takmayan 2 kadın, Marmaray'dan indirildi: 'Hepinizden davacı olacağım'
09:45Türkiye'de iki yeni tatlı su midyesi türü keşfedildi
09:45Haydarcan Kılıçdoğan cinayeti: Sanıklar için istenen ceza belli oldu
09:38Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı: Tüm emeklerin için teşekkürler
09:32İSKİ'den İstanbullulara uyarı: Bazı ilçelerde 11 saatlik su kesintisi yaşanacak
09:30Kazakistan’ın yeni başbakanı Alihan Smailov oldu
09:29Ahmet Hakan: Hastane mastane demeden vur patlasın çal oynasın mı istiyorsunuz, siz iflah olmazsınız
09:26Kazakistan lideri Tokayev: KGAÖ barış güçleri 2 gün içinde çekilmeye başlayacak