https://tr.sputniknews.com/20220111/fenerbahce-baskani-ali-koc-istifa-diyenlerin-yuzde-497si-norvecten-1052607245.html
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 'İstifa' diyenlerin yüzde 49.7'si Norveç'ten
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 'İstifa' diyenlerin yüzde 49.7'si Norveç'ten
Yeni teknik direktör için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda yeni hocanın 1-2 hafta içerisinde... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T10:18+0300
2022-01-11T10:18+0300
2022-01-11T10:18+0300
spor
norveç
süper lig
fenerbahçe
ali koç
adana demirspor
açıklama
yenilgi
mağlubiyet
istifa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1044841072_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_b7875f6f863f2e75137e24078008e8e1.jpg
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Adana Demirspor maçı öncesinde gazetecilerle bir araya geldi. 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla maçta görevli basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştiren Ali Koç, önemli açıklamalarda bulundu.Süper Lig’de enteresan bir sezon yaşandığının altını çizen Fenerbahçe Başkanı, “Sezonun ne kadar garip geçtiğinin en güzel örneği, üç takımın da teknik direktörünün olmaması. Bu sene enteresan bir sene bizler de bu seneyi mevcut şartlara en iyi yerde bitirmemiz, Türkiye Kupası’na odaklanmak, mümkünse Avrupa’da bir tur atlamak üzerine odaklanmamız gerek. Diğer taraftan bu futbol neyin ne olacağı belli olmaz. 11 puandan geri gelip şampiyona olduğumuz yıllar oldu. Hem gerçekçi hem de önümüzdeki sezon için doğru tohumların atılacağı bir döneme giriyoruz" ifadelerini kullandı."Yiyeceğimiz baskıyı yedik, kapsamlı bir basın toplantısı yapacağız" diyen Ali Koç sözlerini şöyle sürdürdü:"Taraftarlarımızın haklı serzenişleri var, ona da saygı duyuyorum. Şans bir yerde dönecek, böyle gitmeyecek. Fenerbahçe taraftarı her zaman kızabilir, ilk defa olmuyor ama ilk defa olan bazı şeyler var. Fenerbahçe taraftarı kendi sahasında ‘Üç üç üç’ diye bağırıyor, ne oluyor. Belirli bir grup insanlar var ilk defa bu sezon maça gelmeye başlamışlar. Fitili ateşleyen onlar. Görüyoruz kameralardan. Sosyal medyada bir grup var. Bir sürü futbolcuya sosyal medyadan saldırıyorlar, sonra futbolculardan telefon alıyorlar. Bu bize sökmez. Aziz Yıldırım’ı yenemeyiz ama Ali Koç gelsin onu devirir düşüncesinde olan tipleri biliyoruz. ‘Ali Koç bırak git’ hashtagi var ya bunların hepsini inceliyoruz. Yüzde 49.7’si Norveç’ten bot hesap. Onların basında ayakları var, bunlar organize çeteler. Norveç’te ne kadar çok Fenerbahçeli varmış. Bundan etkilene samimi taraftarlarımız da var.”
https://tr.sputniknews.com/20220111/fenerbahce-ligin-ikinci-yarisina-kotu-basladi-1052598210.html
norveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1044841072_124:0:875:563_1920x0_80_0_0_52b6eeaafbd570e7f7c9fface446d0cd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
norveç, süper lig, fenerbahçe, ali koç, adana demirspor, açıklama, yenilgi, mağlubiyet, istifa
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 'İstifa' diyenlerin yüzde 49.7'si Norveç'ten
Yeni teknik direktör için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda yeni hocanın 1-2 hafta içerisinde belli olacağını açıklarken, sosyal medyada yapılan anketlerde olumsuz oyların yüzde 49.7'sinin Norveç'ten bot hesaplardan geldiğini belirtti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Adana Demirspor maçı öncesinde gazetecilerle bir araya geldi. 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla maçta görevli basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştiren Ali Koç, önemli açıklamalarda bulundu.
Süper Lig’de enteresan bir sezon yaşandığının altını çizen Fenerbahçe Başkanı, “Sezonun ne kadar garip geçtiğinin en güzel örneği, üç takımın da teknik direktörünün olmaması. Bu sene enteresan bir sene bizler de bu seneyi mevcut şartlara en iyi yerde bitirmemiz, Türkiye Kupası’na odaklanmak, mümkünse Avrupa’da bir tur atlamak üzerine odaklanmamız gerek. Diğer taraftan bu futbol neyin ne olacağı belli olmaz. 11 puandan geri gelip şampiyona olduğumuz yıllar oldu. Hem gerçekçi hem de önümüzdeki sezon için doğru tohumların atılacağı bir döneme giriyoruz" ifadelerini kullandı.
"Yiyeceğimiz baskıyı yedik, kapsamlı bir basın toplantısı yapacağız" diyen Ali Koç sözlerini şöyle sürdürdü:
"Taraftarlarımızın haklı serzenişleri var, ona da saygı duyuyorum. Şans bir yerde dönecek, böyle gitmeyecek. Fenerbahçe taraftarı her zaman kızabilir, ilk defa olmuyor ama ilk defa olan bazı şeyler var. Fenerbahçe taraftarı kendi sahasında ‘Üç üç üç’ diye bağırıyor, ne oluyor. Belirli bir grup insanlar var ilk defa bu sezon maça gelmeye başlamışlar. Fitili ateşleyen onlar. Görüyoruz kameralardan. Sosyal medyada bir grup var. Bir sürü futbolcuya sosyal medyadan saldırıyorlar, sonra futbolculardan telefon alıyorlar. Bu bize sökmez. Aziz Yıldırım’ı yenemeyiz ama Ali Koç gelsin onu devirir düşüncesinde olan tipleri biliyoruz. ‘Ali Koç bırak git’ hashtagi var ya bunların hepsini inceliyoruz. Yüzde 49.7’si Norveç’ten bot hesap. Onların basında ayakları var, bunlar organize çeteler. Norveç’te ne kadar çok Fenerbahçeli varmış. Bundan etkilene samimi taraftarlarımız da var.”