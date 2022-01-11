https://tr.sputniknews.com/20220111/fransada-koronavirus-vaka-sayisinda-yeni-rekor-1052640367.html

Fransa'da koronavirüs vaka sayısında yeni rekor

Fransa'da koronavirüs vaka sayısında yeni rekor

Fransa'da 368 bin 149 ile Kovid-19 salgınının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T23:37+0300

2022-01-11T23:37+0300

2022-01-11T23:37+0300

koronavirüs

vaka

kovid-19

koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?

fransa halk sağlığı kurumu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1052640340_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_35a9480f56d7d9dcb3388ffbf8c9495a.jpg

Fransa Halk Sağlığı Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 341 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 126 bin 59'a çıktı.Virüs tespit edilen kişi sayısı 368 bin 149 artışla 12 milyon 573 bin 263'e yükseldi. Bu, salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.Hastanelerde 3 bin 969'u yoğun bakımda olmak üzere 23 bin 371 kişinin tedavisine devam ediliyor. Bu sayı, son 7 günde yüzde 26.41 arttı.Fransa'da 5 Ocak'ta 332 bin 252 vaka açıklanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220109/asili-olmayanlarin-canini-cok-sikmak-istedigini-soyleyen-macron-hakkinda-suc-duyurusu-1052558012.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaka, kovid-19, koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi? , fransa halk sağlığı kurumu