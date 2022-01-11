Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220111/fransada-koronavirus-vaka-sayisinda-yeni-rekor-1052640367.html
Fransa'da koronavirüs vaka sayısında yeni rekor
Fransa'da koronavirüs vaka sayısında yeni rekor
Fransa'da 368 bin 149 ile Kovid-19 salgınının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T23:37+0300
2022-01-11T23:37+0300
2022-01-11T23:37+0300
koronavirüs
vaka
kovid-19
koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?
fransa halk sağlığı kurumu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1052640340_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_35a9480f56d7d9dcb3388ffbf8c9495a.jpg
Fransa Halk Sağlığı Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 341 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 126 bin 59'a çıktı.Virüs tespit edilen kişi sayısı 368 bin 149 artışla 12 milyon 573 bin 263'e yükseldi. Bu, salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.Hastanelerde 3 bin 969'u yoğun bakımda olmak üzere 23 bin 371 kişinin tedavisine devam ediliyor. Bu sayı, son 7 günde yüzde 26.41 arttı.Fransa'da 5 Ocak'ta 332 bin 252 vaka açıklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220109/asili-olmayanlarin-canini-cok-sikmak-istedigini-soyleyen-macron-hakkinda-suc-duyurusu-1052558012.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1052640340_111:0:1178:800_1920x0_80_0_0_2826c00cdc0bba9861bf7509a73718fa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vaka, kovid-19, koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi? , fransa halk sağlığı kurumu
Fransa'da koronavirüs vaka sayısında yeni rekor
Fransa'da 368 bin 149 ile Kovid-19 salgınının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi.
Fransa Halk Sağlığı Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 341 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 126 bin 59'a çıktı.
Virüs tespit edilen kişi sayısı 368 bin 149 artışla 12 milyon 573 bin 263'e yükseldi. Bu, salgının başından bu yana
günlük en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.
Hastanelerde 3 bin 969'u yoğun bakımda olmak üzere 23 bin 371 kişinin tedavisine devam ediliyor. Bu sayı, son 7 günde yüzde 26.41 arttı.
Fransa'da 5 Ocak'ta 332 bin 252 vaka açıklanmıştı.