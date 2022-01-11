https://tr.sputniknews.com/20220111/futbolcu-ahmet-calik-son-yolculuguna-ugurlandi-1052632832.html

Futbolcu Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı

Futbolcu Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T19:32+0300

2022-01-11T19:32+0300

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trafik kazası

cenaze

ahmet çalık

spor

futbolcu

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Sabah saatlerinde nikah işlemleri için memleketi Ankara'ya gelen Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık, Gölbaşı ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucunda olay yerinde hayatını kaybetti. Çalık'ın cenazesi Elmadağ ilçesinde bulunan Sungurlu Camii'ne getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından 27 yaşında hayatını kaybeden Çalık'ın cenazesi Elmadağ Kargalı Mezarlığı'nda defnedildi.Bakan Kasapoğlu ile Bakan Kurum cenaze namazına katıldıGenç futbolcunun cenaze namazına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Spor Hizmetli Genel Müdürü Mehmet Baykan, Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, yönetim kurulu üyeleri ile Konyaspor futbol A takımı teknik ekibi ve futbolcuları, Gençlerbirliği yönetim kurulu üyeleri, futbol A takımı teknik ekibi ile oyuncularının yanı sıra Çalık'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.Genç evlatlarını kaybetmenin acısını yaşayan baba Ali Çalık ile dede Yılmaz Çalık ise ayakta durmakta zorluk çekti. Ayrıca Çalık'ın yaptığı kaza anına ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlarda genç futbolcunun süratle şarampole uçma anları yer aldı.

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trafik kazası, cenaze, ahmet çalık, futbolcu