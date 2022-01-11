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Futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti
Futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T10:43+0300
2022-01-11T10:43+0300
2022-01-11T11:25+0300
türkiye
konyaspor
ankara
trafik kazası
kaza
futbolcu
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Ankara-Niğde otoyolunda seyir halinde olan Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil, sabah saatlerinde Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrildi. 28 yaşındaki milli futbolcu kazada hayatını kaybetti.Ahmet Çalık'ın otomobilde yalnız olduğu belirlenirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Gençlerbirliği ve Galatasaray formalarını da giyen Ahmet Yılmaz Çalık, 2020 yılında Konyaspor'a transfer olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220110/bursada-kazaya-giden-itfaiye-ekibi-kaza-yapti-4-personel-hayatini-kaybetti-1052573521.html
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konyaspor, ankara, trafik kazası, kaza, futbolcu
Futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti 10:43 11.01.2022 (güncellendi: 11:25 11.01.2022)
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Ankara-Niğde otoyolunda seyir halinde olan
Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil, sabah saatlerinde Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrildi. 28 yaşındaki milli futbolcu kazada hayatını kaybetti.
Ahmet Çalık'ın otomobilde yalnız olduğu belirlenirken, kazayla ilgili
soruşturma başlatıldı.
Gençlerbirliği ve Galatasaray formalarını da giyen Ahmet Yılmaz Çalık, 2020 yılında Konyaspor'a
transfer olmuştu.