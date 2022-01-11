https://tr.sputniknews.com/20220111/futbolcu-ahmet-calik-trafik-kazasinda-hayatini-kaybetti-1052608313.html

Futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

Futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

konyaspor

ankara

trafik kazası

kaza

futbolcu

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Ankara-Niğde otoyolunda seyir halinde olan Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil, sabah saatlerinde Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrildi. 28 yaşındaki milli futbolcu kazada hayatını kaybetti.Ahmet Çalık'ın otomobilde yalnız olduğu belirlenirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Gençlerbirliği ve Galatasaray formalarını da giyen Ahmet Yılmaz Çalık, 2020 yılında Konyaspor'a transfer olmuştu.

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konyaspor, ankara, trafik kazası, kaza, futbolcu