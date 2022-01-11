Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220111/futbolcu-ahmet-calikin-oldugu-kazanin-detaylari-ortaya-cikti-emniyet-kemeri-takili-degildi-1052620895.html
Futbolcu Ahmet Çalık’ın öldüğü kazanın detayları ortaya çıktı: Emniyet kemeri takılı değildi
Futbolcu Ahmet Çalık’ın öldüğü kazanın detayları ortaya çıktı: Emniyet kemeri takılı değildi
Süper Lig ekibi Konyaspor'da forma giyen 27 yaşındaki milli futbolcu Ahmet Çalık’ın yaptığı kazada fren izine rastlanmazken, futbolcunun emniyet kemerinin... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T14:37+0300
2022-01-11T14:42+0300
türkiye
konya
kaza
ahmet çalık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1052621256_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_eb911d27d06da1611c1d247b3fdd5c61.jpg
Kaza, saat 09.00 sıralarında Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Konyaspor’da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık’ın kullandığı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi sonucunda kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, araç içerisinde tek olan Ahmet Çalık’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ahmet Çalık’ın emniyet kemerinin takılı olmadığı belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde fren izine de rastlanmadı. Öte yandan yolda buzlanmanın söz konusu olmadığı da aktarıldı.Araç 135 metre sürüklemişKazanın ardından olay yerinde yapılan incelemede aracın, yaklaşık 135 metre sürüklendiği belirlendi. Hurdaya dönen araç çekici ile otoparka kaldırıldı.Öte yandan yetkililerden edinilen bilgiye göre, Ahmet Çalık’ın emniyet kemerinin takılı olmadığı belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde fren izine de rastlanmadı. Kaza sonrası olay yerine giden bölge halkından Zeki Uğur, "Bizim kaza olunca haberimiz oldu. Onun yanında başka bir araçla seyir halinde olan başka bir arkadaş, çok süratli olduğunu söyledi. 'Gözümün önünde beni geçmesiyle uçuruma gidip takla atmaya başladı' dedi. Kazadan sonra uzağa fırlamış" dedi.Kenan Yıldırım da, kazanın ardından olay yerine gittiğini belirterek, "Ambulans ekipleri cenazenin başındaydı. Allah rahmet eylesin, bizi yaklaştırmadılar. Araba pert olmuş. Her şeyi gitmiş arabanın. Hızlı olmasaydı araç o hale gelmezdi" diye konuştu.Nikah günü almak içi gelmiştiAhmet Çalık'ın çocukluk arkadaşı Önder Eryıldırım, milli futbolcunun nikah işlemleri için Konya'dan Ankara'ya geldiğini söyledi.Ahmet Çalık'ın cenazesinin getirildiği Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Eryıldırım, Çalık'ın çocukluk arkadaşı olduğunu belirterek, "Etlik'te aynı mahallede beraber büyüdük. Aynı zamanda kuaförlüğünü de uzun süre yaptım. Annesi, babası Etlik'te oturuyordu. Nikah işlemleri için Konya'dan Ankara'ya geliyordu. Yakın zamanda nikahı vardı." diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220111/futbolcu-ahmet-calik-trafik-kazasinda-hayatini-kaybetti-1052608313.html
türkiye
konya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1052621256_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_f09b202189d9e899c7cdd8120afbd462.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
konya, kaza, ahmet çalık

Futbolcu Ahmet Çalık’ın öldüğü kazanın detayları ortaya çıktı: Emniyet kemeri takılı değildi

14:37 11.01.2022 (güncellendi: 14:42 11.01.2022)
© AAAhmet Çalık
Ahmet Çalık - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© AA
Abone ol
Süper Lig ekibi Konyaspor'da forma giyen 27 yaşındaki milli futbolcu Ahmet Çalık’ın yaptığı kazada fren izine rastlanmazken, futbolcunun emniyet kemerinin takılı olmadığı belirlendi.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
Konyaspor’da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık’ın kullandığı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi sonucunda kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, araç içerisinde tek olan Ahmet Çalık’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Ahmet Çalık’ın emniyet kemerinin takılı olmadığı belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde fren izine de rastlanmadı. Öte yandan yolda buzlanmanın söz konusu olmadığı da aktarıldı.

Araç 135 metre sürüklemiş

Kazanın ardından olay yerinde yapılan incelemede aracın, yaklaşık 135 metre sürüklendiği belirlendi. Hurdaya dönen araç çekici ile otoparka kaldırıldı.
Öte yandan yetkililerden edinilen bilgiye göre, Ahmet Çalık’ın emniyet kemerinin takılı olmadığı belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde fren izine de rastlanmadı.

Kaza sonrası olay yerine giden bölge halkından Zeki Uğur, "Bizim kaza olunca haberimiz oldu. Onun yanında başka bir araçla seyir halinde olan başka bir arkadaş, çok süratli olduğunu söyledi. 'Gözümün önünde beni geçmesiyle uçuruma gidip takla atmaya başladı' dedi. Kazadan sonra uzağa fırlamış" dedi.

Kenan Yıldırım da, kazanın ardından olay yerine gittiğini belirterek, "Ambulans ekipleri cenazenin başındaydı. Allah rahmet eylesin, bizi yaklaştırmadılar. Araba pert olmuş. Her şeyi gitmiş arabanın. Hızlı olmasaydı araç o hale gelmezdi" diye konuştu.
Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
TÜRKİYE
Futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti
10:43

Nikah günü almak içi gelmişti

Ahmet Çalık'ın çocukluk arkadaşı Önder Eryıldırım, milli futbolcunun nikah işlemleri için Konya'dan Ankara'ya geldiğini söyledi.
Ahmet Çalık'ın cenazesinin getirildiği Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Eryıldırım, Çalık'ın çocukluk arkadaşı olduğunu belirterek, "Etlik'te aynı mahallede beraber büyüdük. Aynı zamanda kuaförlüğünü de uzun süre yaptım. Annesi, babası Etlik'te oturuyordu. Nikah işlemleri için Konya'dan Ankara'ya geliyordu. Yakın zamanda nikahı vardı." diye konuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:11Konyaspor'dan Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuru
15:03Kapanmada cenazeye katılımı bile yasaklayan BoJo başbakanlıkta 'içkini yanında getir' partisi vermiş
15:00Avusturya’da günlük Kovid-19 vaka sayıları yeniden 10 binin üzerinde
14:59Esenyurt'taki Suriyeli esnaf: Biz sadece ekmek peşindeyiz, durum düzelir düzelmez ülkemize gideceğiz
14:55MSB'den ABD'li şirkete kamu ihalesi yasağı
14:47Kazakistan'da çıkan olaylarda gözaltı sayısı 10 bine yaklaştı
14:39Alevlerden kaçıp balkona sığınan köpeği itfaiye kurtardı
14:37Futbolcu Ahmet Çalık’ın öldüğü kazanın detayları ortaya çıktı: Emniyet kemeri takılı değildi
14:35Rusya: Suriye ve Kosova'yı işgal eden ABD, KGAÖ'ye insan hakları konusunda nasihat veremez
14:34Köpek kavgasında komşusu tarafından sırtından bıçaklandı
14:27Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan: Asiye'nin yüz felci var, yüz sinirleri için yama planlıyoruz
14:24Bakan Muharrem Kasapoğlu haber sundu: 'Televizyonunuzun ayarlarıyla oynamayın'
14:19Rusya: NATO ile ilişkilerimizde hakikat anı gelmekte
14:16'Pinhan Restoran' davasında istenen cezalar belli oldu
14:10Kremlin: ABD’yle güvenlik görüşmelerini sürdürmenin anlamlı olup olmadığına yakında karar vereceğiz
14:09Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel'e FETÖ'ye yardımdan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası
14:06Papa Francis'ten 'iptal kültürüne' tepki: İfade özgürlüğüne yer bırakmıyor
14:05RTÜK Başkanı Şahin: Şiddet vakalarını asla izlemiyorum, gereğinin yapılması için bildiriyorum
14:02Bakan Pakdemirli, 27 maddelik 'İklim Değişikliği ve Tarım' raporunu açıkladı
14:00Kılıçdaroğlu: Tefecilere hizmet eden kişinin adı Erdoğan'dır