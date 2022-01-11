https://tr.sputniknews.com/20220111/futbolcu-ahmet-calikin-oldugu-kazanin-detaylari-ortaya-cikti-emniyet-kemeri-takili-degildi-1052620895.html

Futbolcu Ahmet Çalık’ın öldüğü kazanın detayları ortaya çıktı: Emniyet kemeri takılı değildi

Futbolcu Ahmet Çalık’ın öldüğü kazanın detayları ortaya çıktı: Emniyet kemeri takılı değildi

Süper Lig ekibi Konyaspor'da forma giyen 27 yaşındaki milli futbolcu Ahmet Çalık’ın yaptığı kazada fren izine rastlanmazken, futbolcunun emniyet kemerinin... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T14:37+0300

2022-01-11T14:37+0300

2022-01-11T14:42+0300

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kaza

ahmet çalık

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Kaza, saat 09.00 sıralarında Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Konyaspor’da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık’ın kullandığı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi sonucunda kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, araç içerisinde tek olan Ahmet Çalık’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ahmet Çalık’ın emniyet kemerinin takılı olmadığı belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde fren izine de rastlanmadı. Öte yandan yolda buzlanmanın söz konusu olmadığı da aktarıldı.Araç 135 metre sürüklemişKazanın ardından olay yerinde yapılan incelemede aracın, yaklaşık 135 metre sürüklendiği belirlendi. Hurdaya dönen araç çekici ile otoparka kaldırıldı.Öte yandan yetkililerden edinilen bilgiye göre, Ahmet Çalık’ın emniyet kemerinin takılı olmadığı belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde fren izine de rastlanmadı. Kaza sonrası olay yerine giden bölge halkından Zeki Uğur, "Bizim kaza olunca haberimiz oldu. Onun yanında başka bir araçla seyir halinde olan başka bir arkadaş, çok süratli olduğunu söyledi. 'Gözümün önünde beni geçmesiyle uçuruma gidip takla atmaya başladı' dedi. Kazadan sonra uzağa fırlamış" dedi.Kenan Yıldırım da, kazanın ardından olay yerine gittiğini belirterek, "Ambulans ekipleri cenazenin başındaydı. Allah rahmet eylesin, bizi yaklaştırmadılar. Araba pert olmuş. Her şeyi gitmiş arabanın. Hızlı olmasaydı araç o hale gelmezdi" diye konuştu.Nikah günü almak içi gelmiştiAhmet Çalık'ın çocukluk arkadaşı Önder Eryıldırım, milli futbolcunun nikah işlemleri için Konya'dan Ankara'ya geldiğini söyledi.Ahmet Çalık'ın cenazesinin getirildiği Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Eryıldırım, Çalık'ın çocukluk arkadaşı olduğunu belirterek, "Etlik'te aynı mahallede beraber büyüdük. Aynı zamanda kuaförlüğünü de uzun süre yaptım. Annesi, babası Etlik'te oturuyordu. Nikah işlemleri için Konya'dan Ankara'ya geliyordu. Yakın zamanda nikahı vardı." diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220111/futbolcu-ahmet-calik-trafik-kazasinda-hayatini-kaybetti-1052608313.html

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