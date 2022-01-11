Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından bir istifa daha: Şükrü Hanedar görevini bıraktı

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in istifasının ardından bir istifa haberi daha geldi.Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar, görevini bıraktığını duyurdu. Hanedar, istifa haberini sosyal medya hesabından paylaştı.Şükrü Hanedar, paylaşımında, "Görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Bu görevi bana layık gören değerli büyüğüm İmparator Fatih Terim’e ve geçmiş dönem başkan ve yönetimlerine sonsuz teşekkür ederim. Galatasaray'a hizmet bir şereftir" ifadelerine yer verdi.
Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar, görevinden istifa etti. Hanedar, istifa ettiğini kendisine ait sosyal medya hesabından duyurdu.
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in istifasının ardından bir istifa haberi daha geldi.
Futbol A Takım İdari DirektörüŞükrü Hanedar, görevini bıraktığını duyurdu. Hanedar, istifa haberini sosyal medya hesabından paylaştı.
Şükrü Hanedar, paylaşımında, "Görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Bu görevi bana layık gören değerli büyüğüm İmparator Fatih Terim’e ve geçmiş dönem başkan ve yönetimlerine sonsuz teşekkür ederim. Galatasaray'a hizmet bir şereftir" ifadelerine yer verdi.
#TC#ATAM#TekYolATATÜRK 🇹🇷💛❤️ Bugün itibarı ile GALATASARAY’daki görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Bu görevi bana layık gören değerli büyüğüm İmparator Fatih Terim’e ve geçmiş dönem Başkan ve Yönetimlerine sonsuz teşekkür ederim. GALATASARAY’a hizmet bir şereftir! pic.twitter.com/8xX456H6UH