https://tr.sputniknews.com/20220111/galatasarayda-fatih-terimin-ardindan-bir-istifa-daha-sukru-hanedar-gorevini-birakti-1052626143.html

Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından bir istifa daha: Şükrü Hanedar görevini bıraktı

Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından bir istifa daha: Şükrü Hanedar görevini bıraktı

Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar, görevinden istifa etti. Hanedar, istifa ettiğini kendisine ait sosyal medya hesabından duyurdu. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T16:39+0300

2022-01-11T16:39+0300

2022-01-11T16:39+0300

spor

türkiye

süper lig

galatasaray

fatih terim

şükrü hanedar

istifa

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Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in istifasının ardından bir istifa haberi daha geldi.Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar, görevini bıraktığını duyurdu. Hanedar, istifa haberini sosyal medya hesabından paylaştı.Şükrü Hanedar, paylaşımında, "Görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Bu görevi bana layık gören değerli büyüğüm İmparator Fatih Terim’e ve geçmiş dönem başkan ve yönetimlerine sonsuz teşekkür ederim. Galatasaray'a hizmet bir şereftir" ifadelerine yer verdi.

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türkiye, süper lig, galatasaray, fatih terim, şükrü hanedar, istifa