https://tr.sputniknews.com/20220111/galatasarayda-torrent-donemi-1052631165.html

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent oldu

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent oldu

Galatasaray Başkanı Bural Elmas, İspanyol teknik adam Domenec Torrent ile anlaştıklarını açıkladı. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T18:50+0300

2022-01-11T18:50+0300

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galatasaray

domenec torrent

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Galatasaray'ın yeni teknik direktörü İspanyol Domenec Torrent oldu.2018 yılında Pep Guardiola’nın ekibinden ayrılan Torrent, Manchester City’nin sahibi City Group’un bünyesinde yer alan ABD takımı New York City’nin başına geçti. Burada geçirdiği bir sezonun ardından bir yıl takım çalıştırmayan İspanyol teknik adam Temmuz 2020’de bu kez şansını Brezilya ekibi Flamengo’da denedi. Burada da umduğunu bulamayan Torrent 4 ay sonunda görevinden ayrıldı. 59 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı, Kasım 2020’den bu yana herhangi bir takımda görev yapmıyor.Guardiola ile 521 maça çıktıKariyerinin büyük bölümünde Pep Guardiola’nın ayak izlerini en yakından takip eden isimlerden biri olan Domenec Torrent, efsanevi teknik adamla birlikte 521 maça çıktı. 2007’de Guardiola’nın ekibine katılmadan önce ve 2018’de ayrıldıktan sonra teknik direktörlük yapan Torrent, toplam 86 maçta takım yönetti. Torrent bu karşılaşmalarda 44 galibiyet alırken 29 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.Domenec Torrent, teknik direktör olarak çıktığı maçlarda 1.76 puan ortalaması yakaladı. UEFA Pro Lisans sahibi olan Torrent’in tercih ettiği oyun sistemi 4-2-3-1.Domenec Torrent kimdir?1962 doğumlu Torrent, Katalan kulüpleri Unio Esportiva Olot ve Guixols’ta Futbol oynadıktan sonra 27 yaşında kramponlarını asıp antrenörlüğe başladı. CF Palafrugell, Palamos CF ve Girona FC kulüplerinde teknik direktörlük yapan Domenec Torrent, 2007’de Barcelona B takımında Pep Guardiola’nın yardımcısı oldu.Barcelona’nın 2008-2012 yılları arasındaki 13 kupalı o muhteşem döneminde de Guardiola’nın yardımcılığını yapan Torrent, Bayern Münih ve Manchester City zamanlarında da teknik kadronun ayrılmaz parçalarından biri oldu.

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galatasaray, domenec torrent