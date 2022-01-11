https://tr.sputniknews.com/20220111/galatasaraydan-fatih-terim-paylasimi-tum-emeklerin-icin-tesekkurler-1052605752.html

Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı: Tüm emeklerin için teşekkürler

Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı: Tüm emeklerin için teşekkürler

Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi resmen sona ererken, Sarı-Kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından bir veda paylaşımında bulundu. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T09:38+0300

2022-01-11T09:38+0300

2022-01-11T09:38+0300

spor

galatasaray

fatih terim

twitter

paylaşım

istifa

burak elmas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0d/1044951835_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_09e888853f8cc9f6ecff3e441d7234d5.jpg

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda alınan kötü sonuçların ardından Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi. Sarı-kırmızılı kulüp, sabah saatlerinde yaptığı paylaşımla tecrübeli çalıştırıcıya teşekkür etti.Galatasaray resmi Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Galatasaray için en iyisini istedik, sezon başından bu yana birlikte durmadan çalıştık. Tüm emeklerin için teşekkürler Fatih Terim" ifadelerine yer verildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

galatasaray, fatih terim, twitter , paylaşım, istifa, burak elmas