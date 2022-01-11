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Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı: Tüm emeklerin için teşekkürler
Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı: Tüm emeklerin için teşekkürler
Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi resmen sona ererken, Sarı-Kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından bir veda paylaşımında bulundu. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T09:38+0300
2022-01-11T09:38+0300
spor
galatasaray
fatih terim
twitter
paylaşım
istifa
burak elmas
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Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda alınan kötü sonuçların ardından Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi. Sarı-kırmızılı kulüp, sabah saatlerinde yaptığı paylaşımla tecrübeli çalıştırıcıya teşekkür etti.Galatasaray resmi Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Galatasaray için en iyisini istedik, sezon başından bu yana birlikte durmadan çalıştık. Tüm emeklerin için teşekkürler Fatih Terim" ifadelerine yer verildi.
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galatasaray, fatih terim, twitter , paylaşım, istifa, burak elmas

Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı: Tüm emeklerin için teşekkürler

09:38 11.01.2022
© AA / Emrah YorulmazFatih Terim
Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© AA / Emrah Yorulmaz
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Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi resmen sona ererken, Sarı-Kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından bir veda paylaşımında bulundu.
Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda alınan kötü sonuçların ardından Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi.
Sarı-kırmızılı kulüp, sabah saatlerinde yaptığı paylaşımla tecrübeli çalıştırıcıya teşekkür etti.
Galatasaray resmi Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Galatasaray için en iyisini istedik, sezon başından bu yana birlikte durmadan çalıştık. Tüm emeklerin için teşekkürler Fatih Terim" ifadelerine yer verildi.
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