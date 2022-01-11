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Gaziosmanpaşa'da bir kadın silahla vuruldu
Gaziosmanpaşa'da bir kadın silahla vuruldu
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kadın, eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi tarafından silahla yaralandı. Saldırgan gözaltına alındı. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T23:15+0300
2022-01-11T23:15+0300
2022-01-11T23:15+0300
türkiye
istanbul
gaziosmanpaşa
kadın
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İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde, otomobiliyle evine doğru seyreden Tuğçe D.'nin aracının önü, zanlı Yücel V. tarafından sürülen bir araçla kesildi.Otomobilden inip Tuğçe D'ye silahla ateş eden Yücel V. aracına binip olay yerinden kaçtı.Karnından yara alan Tuğçe D, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Tedavisi süren kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.
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Gaziosmanpaşa'da bir kadın silahla vuruldu
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kadın, eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi tarafından silahla yaralandı. Saldırgan gözaltına alındı.
İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde, otomobiliyle evine doğru seyreden Tuğçe D.'nin aracının önü, zanlı Yücel V. tarafından sürülen bir araçla kesildi.
Otomobilden inip Tuğçe D'ye silahla ateş eden Yücel V. aracına binip olay yerinden kaçtı.
Karnından yara alan Tuğçe D, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Tedavisi süren kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.