https://tr.sputniknews.com/20220111/gaziosmanpasada-bir-kadin-silahla-vuruldu-1052639445.html

Gaziosmanpaşa'da bir kadın silahla vuruldu

Gaziosmanpaşa'da bir kadın silahla vuruldu

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kadın, eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi tarafından silahla yaralandı. Saldırgan gözaltına alındı. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T23:15+0300

2022-01-11T23:15+0300

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türkiye

istanbul

gaziosmanpaşa

kadın

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İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde, otomobiliyle evine doğru seyreden Tuğçe D.'nin aracının önü, zanlı Yücel V. tarafından sürülen bir araçla kesildi.Otomobilden inip Tuğçe D'ye silahla ateş eden Yücel V. aracına binip olay yerinden kaçtı.Karnından yara alan Tuğçe D, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Tedavisi süren kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

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gaziosmanpaşa

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istanbul, gaziosmanpaşa, kadın